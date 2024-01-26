聯乘合作｜Onitsuka Tiger 鬼塚虎與ASTRO BOY阿童木合作 香港開設3間特別概念店

▲ Onitsuka Tiger 鬼塚虎與ASTRO BOY阿童木合作 ，香港開設3間特別概念店。

Onitsuka Tiger 鬼塚虎香港的三間限時概念店包括銅鑼灣FASHION WALK、尖沙咀海港城港威商場以及旺角朗豪坊，配合75周年聯乘特別版設計概念，店內以「ASTRO BOY 」阿童木標誌性的鮮紅色作主調，混合漫畫圖案作為主題佈置，並擺放多款限量珍貴的手版人形作點綴，同時亦展示了具標誌性的MEXICO 66™鞋款，絕對是漫畫迷或潮流人士打卡必去。

踏入2024 年，Onitsuka Tiger鬼塚虎迎來75周年慶，其悠久的歷史始於鬼塚喜八郎（Kihachiro Onitsuka）的熱忱，Onitsuka Tiger 鬼塚虎從運動中汲取靈感，並致力於打造融合舒適感受與創新設計的時尚品牌。品牌的設計風格既體現了對傳統的致敬，同時也表達了對精緻風格和現代創意的推崇。

概念店地點：

1. 銅鑼灣FASHION WALK京士頓街6號漢寧大廈地下A及C號舖

2. 尖沙咀海港城港威商場2樓2611 - 2612號舖

3. 旺角朗豪坊3樓25號舖

1949 年，鬼塚喜八郎（Kihachiro Onitsuka）創立了 Onitsuka 有限公司，即 ASICS 的前身。該品牌自成立之初便以促進青少年健康為己任，一以貫之，終令 Onitsuka Tiger Stripes 成為世界知名運動品牌的代名詞。

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責任編輯：陳珈希