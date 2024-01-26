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【櫻花2024】東涌櫻花園花友龍友狂湧訪　大讚全港最靚

社會 14:28 2024/01/26

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

櫻花園位於香港機場島，快將開放。（朱永倫攝）

香港有櫻花睇，機場赤鱲角南路、位於觀景山山腳有個「機場櫻花園」，已種植85棵「好運來」櫻花，看起來更紅、更浪漫。

櫻花園約有3分之1花卉已盛放，正泛起粉紅櫻花海，市民明日（27日）之後就可入內打卡賞櫻，感受初春氣氛。

櫻花園位於香港機場島

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香港櫻花極受市民追捧

今日已經有不少愛花之人、龍友聞訊湧至，大讚這片花海比以往更壯觀、更美麗。

往年園內種植「廣州櫻」之時，洪先生亦有到場。今年他帶同妻子到訪，形容櫻花園比往年更美，

這樣的櫻花又多又密，是全港最靚

洪太亦指，雖然只有一種櫻花，不及日本櫻花國種類繁多，但仍很漂亮，跟韓國櫻花類似，希望政府於更多地方栽種不同品種的花卉，

一年四季都有不同的花，吸引外地旅客來港欣賞。

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櫻花園開花期難料

港島南區居民梁太亦一早到埗，稱想避開人潮，又指雖然今天或因陰天相思雀較少，但櫻花跟去年一樣美麗，很滿意，之後會再來。

被問及今年花期是否特別早，機管局機場運行執行總監姚兆聰坦言今年特別難預計，最初料為農曆新年之後，但本港上兩周非常和暖，使櫻花特別早開。

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記者：梁薾心

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