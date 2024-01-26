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【新春優惠】蘭桂坊消費最多10人贏萬元獎品　包括港隊對國際邁阿密CF賽事門票

社會 14:47 2024/01/26

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

蘭桂坊街道增設了以「龍躍新春」為主題的佈置及燈光效果，增添氣氛。（蘭桂坊協會提供）

踏入新一年，本地即將舉行多項大型足球盛事，包括「世界足球傳奇盃」以及「Tatler XFEST香港-香港隊對國際邁阿密CF」等。蘭桂坊協會將舉行多個賽後派對，並推出街頭娛樂節目。此外，協會聯同多個餐飲商戶推出節日限定禮遇，並推出全新「龍躍球門消費賞」消費獎勵計劃，參加者有機會得到總值逾萬元的獎品。街道也會增設以「龍躍新春」為主題的佈置及燈光效果，增添氣氛。

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蘭桂坊集團主席盛智文表示：「為慶祝龍年以及本地連串球壇盛事，蘭桂坊將會延續足球狂熱，包括打造奪目的街頭佈置、現場直播精彩的『Tatler XFEST香港-香港隊對國際邁阿密CF』賽事以及提供獨家餐飲禮遇，相信能令蘭桂坊倍添色彩！」他續指，蘭桂坊是一個充滿熱情與節日氛圍之地，冀讓旅客和市民盡情狂歡，留下美好回憶。

足球狂熱賽後派對

蘭桂坊於2月4日晚上安排了DJ打碟環節，並邀請香港花式足球總會隊伍「 Zero5」表演花式足球，「Zero5」成員包括前香港花式足球冠軍施寶盛以及現役花式足球運動員彭健發，屆時更會與市民互動。

龍躍球門消費賞

蘭桂坊推出新消費獎賞計劃，活動期內，於合作商戶消費，並網上登記「LKF ELITE會員獎賞計劃」即可參與，消費額首10名顧客有機會贏取總值逾萬港元之獎品，如「Tatler XFEST香港- 香港隊對國際邁阿密CF」門票及LKF Concepts餐飲禮券。

新春期間限定餐飲禮遇

蘭桂坊多個商戶推出限時餐飲禮遇，吸引球迷欣賞球賽後前往當地消遣。到合作商戶惠顧時，凡出示「世界足球傳奇盃」、「Tatler XFEST香港 - 香港隊對國際邁阿密CF」的票尾存根，可享有85折優惠。

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責任編輯：陳麗娜

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