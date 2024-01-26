【櫻花2024】機場新春有櫻花睇　客運大樓增置室內櫻花園

▲ 櫻花園使人可被粉色花海所包圍，抬頭更可見藍天白雲下的纜車。（朱永倫攝）

櫻花今年再於香港東涌盛放，就連機場客運大樓於新春期間，都有特別安排。機管局將於今年元宵佳節，在機場客運大樓內，設置室內櫻花園，供旅客打卡。

櫻花向來是旅客打卡至愛之選，今年上半年香港將舉辦多項大型盛事，政府亦會宣布推動盛事經濟的措施。

機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，香港機場將於今年元宵佳節，在機場客運大樓設置室內櫻花園，品種同為「好運來」，期待市民到場參觀。

櫻花美景吸引旅客打卡

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東涌櫻花園有新品種

至於機場赤鱲角南路、位於觀景山山腳的「櫻花園」，今年改種85棵「好運來」櫻花，較早年品種看上去更紅、更浪漫。

櫻花園內3分之1櫻花已盛開，泛起一片粉紅櫻花海，公眾明日（27日）起就可以賞櫻打卡，感受初春粉紅氣氛。

姚兆聰指，「好運來」櫻花較耐熱，適合香港栽種，花瓣粉紅，花蕾紮實，花期約7至14日，預計下周末開得最燦爛。今年園區亦特別改用新設計，以有起伏的粉紅小徑代替平路，映襯櫻花樹林，讓市民更易影靚相。

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櫻花園坐車攻略

櫻花園毗鄰昂坪360纜車終點站，是香港唯一能同時觀賞纜車與櫻花之處。由港鐵東涌站步行前往只需約15分鐘；亦可乘搭前往機場的「E車」，在機場燃料庫站下車，沿車尾方向步行再過馬路，轉彎即達。

屆時或有交通及人流管制，機管局呼籲公眾跟隨安排有序進出；而由於園區沒有泊車位，市民可將車輛泊在東涌站。

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記者：梁薾心