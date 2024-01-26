  • 16°C
香港時間 : 2024126日 (週五) 18:26
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【櫻花2024】機場新春有櫻花睇　客運大樓增置室內櫻花園

社會 17:00 2024/01/26

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

櫻花園使人可被粉色花海所包圍，抬頭更可見藍天白雲下的纜車。（朱永倫攝）

櫻花今年再於香港東涌盛放，就連機場客運大樓於新春期間，都有特別安排。機管局將於今年元宵佳節，在機場客運大樓內，設置室內櫻花園，供旅客打卡。

櫻花向來是旅客打卡至愛之選，今年上半年香港將舉辦多項大型盛事，政府亦會宣布推動盛事經濟的措施。

機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，香港機場將於今年元宵佳節，在機場客運大樓設置室內櫻花園，品種同為「好運來」，期待市民到場參觀。

櫻花美景吸引旅客打卡

點擊圖片放大
+14
+13

東涌櫻花園有新品種

至於機場赤鱲角南路、位於觀景山山腳的「櫻花園」，今年改種85棵「好運來」櫻花，較早年品種看上去更紅、更浪漫。

櫻花園內3分之1櫻花已盛開，泛起一片粉紅櫻花海，公眾明日（27日）起就可以賞櫻打卡，感受初春粉紅氣氛。

姚兆聰指，「好運來」櫻花較耐熱，適合香港栽種，花瓣粉紅，花蕾紮實，花期約7至14日，預計下周末開得最燦爛。今年園區亦特別改用新設計，以有起伏的粉紅小徑代替平路，映襯櫻花樹林，讓市民更易影靚相。

【櫻花2024】東涌櫻花群盛放花天花地　最新打卡攻略即睇

櫻花園坐車攻略

櫻花園毗鄰昂坪360纜車終點站，是香港唯一能同時觀賞纜車與櫻花之處。由港鐵東涌站步行前往只需約15分鐘；亦可乘搭前往機場的「E車」，在機場燃料庫站下車，沿車尾方向步行再過馬路，轉彎即達。

屆時或有交通及人流管制，機管局呼籲公眾跟隨安排有序進出；而由於園區沒有泊車位，市民可將車輛泊在東涌站。

最新影片推介：

童學園
校長專訪︱小五生親恩宴親自下廚父母食到眼濕濕　八鄉校長：創造親子幸福感

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁薾心

相關文章

【櫻花2024】機場新春有櫻花睇　客運大樓增置室內櫻花園
今日 17:00
【櫻花2024】機場新春有櫻花睇　客運大樓增置室內櫻花園
【櫻花2024】東涌櫻花園花友龍友狂湧訪　大讚全港最靚
今日 14:28
【櫻花2024】東涌櫻花園花友龍友狂湧訪　大讚全港最靚
【櫻花2024】東涌櫻花群盛放花天花地　最新打卡攻略即睇
今日 12:43
【櫻花2024】東涌櫻花群盛放花天花地　最新打卡攻略即睇

你可能感興趣

【櫻花2024】機場新春有櫻花睇　客運大樓增置室內櫻花園
今日 17:00
【櫻花2024】機場新春有櫻花睇　客運大樓增置室內櫻花園
【櫻花2024】東涌櫻花園花友龍友狂湧訪　大讚全港最靚
今日 14:28
【櫻花2024】東涌櫻花園花友龍友狂湧訪　大讚全港最靚
【櫻花2024】東涌櫻花群盛放花天花地　最新打卡攻略即睇
今日 12:43
【櫻花2024】東涌櫻花群盛放花天花地　最新打卡攻略即睇
機場 機場管理局 港鐵 櫻花 香港 港鐵 東涌

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

麥明詩結婚丨麥明詩被攝影師洩露婚照　傳「十優港姐」3月與盛勁為結婚
麥明詩結婚丨麥明詩被攝影師洩露婚照　傳「十優港姐」3月與盛勁為結婚
網絡熱話丨港鐵男女斥學生哥性騷擾　學生母親現身交代：佢一個人喊住同差人解釋
網絡熱話丨港鐵男女斥學生哥性騷擾　學生母親現身交代：佢一個人喊住同差人解釋