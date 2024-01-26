【垃圾徵費】謝展寰：市民「唔覺意」購買假指定袋不犯法　物管公司調整管理費應清晰交代

▲ 環境及生態局局長謝展寰指，若市民「唔覺意」購買假指定袋並不犯法，又指物管公司調整管理費應清晰膠袋。（曾耀輝攝）

垃圾徵費押後至8月1日實施，指定袋今起（26日）發售，環境及生態局局長謝展寰表示，並非所有授權銷售點均會售賣9款指定袋，多數均出售較為常用的10公升、15公升及20公升指定袋為主，未來將有應用程式讓市民查閱不同容量指定袋可於何處購買。

▲ 多數授權銷售點以出售較為常用的10公升、15公升及20公升指定購物袋為主。（曾耀輝攝）

他又指，若市民「唔覺意」購買假冒的指定袋並不犯法，但由於該些袋並不能當指定袋使用，若購買只會招致損失，呼籲市民應到有「獲授權零售店」標籤的商店購買指定袋，如大型便利店及超市等，便不用擔心；並強調當局會嚴厲執法，打擊售賣假冒指定袋的問題。

對於部分指定袋售價，較現時膠袋徵費的1元多，會否擔心削弱膠袋徵費成效。謝展寰就表示，膠袋徵費目的是鼓勵大家減少使用膠袋，政府會安排便利店及超市等散賣指定袋，尤其是15公升指定袋，讓市民可以「一袋兩用」，此舉實際可減少非必要膠袋，沒有違背原則。

對於物管公司大增處理大型垃圾得收費。謝展寰表示，有關費用由物管公司等持份者自行商討，但物管公司有責任清楚列出有多少費用因垃圾徵費而衍生，不能將數目混淆，物監局也已發信提醒物管公司。

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記者：黃小冰