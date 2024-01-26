【盛事經濟】頭炮Chubby Hearts情人節上演　巨型飄浮紅心遍全港

▲ Chubby Hearts情人節上演。（宣傳片截圖）

港府致力推動盛事經濟，今日開記者會介紹今年上半年在香港舉辦的多項大型盛事詳情，以及政府在推動盛事經濟方面的工作。政府將採取三招推動盛事經濟，包括爭取更多國際級大型盛事落戶香港；政府成立跨部門統籌協調組，由財政司副司長黃偉綸任組長，文體旅局局長楊潤雄任副組長，確保在港舉辦的盛事，得到充足的跨部門支援；另外會加強宣傳推動全城投入。

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▲ 港府介紹最新盛事活動。（王韻青攝）

黃偉綸表示，今年上半年會有超過80項大型盛事，涵蓋文化、藝術、體育、經濟、貿易、金融等方面，為市民帶來歡樂氣氛，帶動旅遊、餐飲、零售、酒店等行業，強調盛事不單是帶來經濟貢獻，而是讓旅客真正感受到香港的活力。

文化藝術盛事委員會主席鄭志剛表示，基金今年支持9項在本港舉行的文藝盛事，打響頭炮的，是「Chubby Hearts Hong Kong」，在情人節至元宵節（2月14日至24日）期間，將有巨型紅心走入香港大街小巷。其中，直徑達12米的巨型漂浮紅心一連11日會在皇后像廣場花園展出，是全球首次展出；另有直徑3米的飄浮紅心，分別走入花墟、林村許願樹、堅尼地城卑路乍灣海濱長廊等10多個景點出現，每個地點快閃一日。活動預計可吸引10萬訪客。

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第二項焦點活動是金庸百年誕辰紀念活動。將於3月15日至7月2日在中環愛丁堡廣場舉行，主題是「俠之大者」，屆時將舉行大型雕塑展，由中國著名雕塑家任哲呈獻金庸筆下角色，包括楊過和小龍女、「老頑童」等。同場亦會重現《射雕英雄傳》蒙古包，結合數碼創意科技，以沉浸式創新手法介紹金庸小說的武俠角色。活動料可吸引46萬訪客。

第三項焦點活動則是全球潮流盛會「ComplexCon香港2024」，將於3月22日至24日在亞洲國際博覽館舉行，是美國著名國際流行文化盛事ComplexCon首度在美國以外地區舉辦，屆時多個頂尖潮流品牌，於40萬平方呎場地展出最新潮流產品及藝術。活動預計可吸引逾3萬名年輕遊客及市民參與。

另外，國際著名時裝品牌Dior將於3月23日，在香港舉辦2024秋季男裝系列時裝展，是品牌首度在香港舉行全球發布時裝展。雖不涉及文化藝術盛事基金撥款資助，但政府表示，文體旅局、相關部門及文藝盛事委員會全力支援相關的舉辦細節。

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記者：林曉君