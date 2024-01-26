亞洲小姐丨前亞姐冠軍李妮美國法院提告　稱被誤導售股份索償逾20億港元

▲ 前亞姐冠軍李妮（左二）。

前亞姐冠軍李妮（Lily Li）自從與美籍華裔富商陳國泰（Marc Chan）結婚後，與丈夫夫妻檔在商界發展，李妮常隨丈夫飛到不同地方傾生意，同時現為博愛醫院永遠顧問。

近日美國加州北區聯邦法院開庭審理一宗案件，關於李妮夫婦提告疑被欺詐案件，追討涉款3億美元，折合超過20億港元。



美國加州北區聯邦法院陪審團，於本年1月22日在奧克蘭開始審理李妮等人訴訟 ArcSoft,Inc.公司和首席執行官Michael Deng一案。原告首席律師霍華德金（Howard King）證實，案件已於1月22日開庭審理，現階段仍在逐審，預計將在數周內完成審理。

▲ 前亞姐冠軍李妮

李妮要求賠償損失

原告首席律師Howard King表示，該案涉及對ArcSoft,Inc.公司及其首席執行官Michael Deng（鄧暉）的欺詐和欺騙指控，以及鄧暉違反信託責任和ArcSoft,Inc.公司違反合同的指控。訴訟源於2017年公司股東的管理層收購。該訴訟基於收購中受託人欺詐的指控，要求賠償利潤損失、自付損失和懲罰性賠償，賠賞金額不少於3億美元。



現正身處美國的李妮對於案件糾紛多年，作出回應說：「自己的心情沒有甚麼特別，只是一個正常法律程序，以平常心期待真相，自己是經營生意，知道程序是需要時間去處理。做生意是應該謹慎同誠實，當然不希望發生這些法律訴訟，但是為了自己權益與真相，是必須為自己去爭取，這是我與丈夫、法律團隊一直以來的態度。」

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