  • 17°C
香港時間 : 2024126日 (週五) 15:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

亞洲小姐丨前亞姐冠軍李妮美國法院提告　稱被誤導售股份索償逾20億港元

娛樂 14:54 2024/01/26

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

前亞姐冠軍李妮（左二）。

前亞姐冠軍李妮（Lily Li）自從與美籍華裔富商陳國泰（Marc Chan）結婚後，與丈夫夫妻檔在商界發展，李妮常隨丈夫飛到不同地方傾生意，同時現為博愛醫院永遠顧問。

近日美國加州北區聯邦法院開庭審理一宗案件，關於李妮夫婦提告疑被欺詐案件，追討涉款3億美元，折合超過20億港元。
 
美國加州北區聯邦法院陪審團，於本年1月22日在奧克蘭開始審理李妮等人訴訟  ArcSoft,Inc.公司和首席執行官Michael Deng一案。原告首席律師霍華德金（Howard King）證實，案件已於1月22日開庭審理，現階段仍在逐審，預計將在數周內完成審理。

前亞姐冠軍李妮

李妮要求賠償損失

原告首席律師Howard King表示，該案涉及對ArcSoft,Inc.公司及其首席執行官Michael Deng（鄧暉）的欺詐和欺騙指控，以及鄧暉違反信託責任和ArcSoft,Inc.公司違反合同的指控。訴訟源於2017年公司股東的管理層收購。該訴訟基於收購中受託人欺詐的指控，要求賠償利潤損失、自付損失和懲罰性賠償，賠賞金額不少於3億美元。
 
現正身處美國的李妮對於案件糾紛多年，作出回應說：「自己的心情沒有甚麼特別，只是一個正常法律程序，以平常心期待真相，自己是經營生意，知道程序是需要時間去處理。做生意是應該謹慎同誠實，當然不希望發生這些法律訴訟，但是為了自己權益與真相，是必須為自己去爭取，這是我與丈夫、法律團隊一直以來的態度。」

最新影片推介：黃心穎專訪

TOPick柴犬追星
黃心穎剖白丨自認當年任性傷害身邊人　心穎已跟鄭秀文道歉：人家不原諒是很合理

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【金宵大廈2】伍詠薇親解選亞姐與翁虹不和原因　伍姑娘大讚姜濤：我幾like佢
11:03 2022/04/08
【金宵大廈2】伍詠薇親解選亞姐與翁虹不和原因　伍姑娘大讚姜濤：我幾like佢
【一起走過的歲月】楊玉梅黎淑賢爆當年選亞姐黑幕　佳麗不擇手段賤招盡出
18:04 2023/01/13
【一起走過的歲月】楊玉梅黎淑賢爆當年選亞姐黑幕　佳麗不擇手段賤招盡出
富貴亞姐丨翁虹開箱晒冷珍藏被質疑賣廣告　騷各式翡翠價值逾千萬元
13:13 2023/11/21
富貴亞姐丨翁虹開箱晒冷珍藏被質疑賣廣告　騷各式翡翠價值逾千萬元

你可能感興趣

【金宵大廈2】伍詠薇親解選亞姐與翁虹不和原因　伍姑娘大讚姜濤：我幾like佢
11:03 2022/04/08
【金宵大廈2】伍詠薇親解選亞姐與翁虹不和原因　伍姑娘大讚姜濤：我幾like佢
【一起走過的歲月】楊玉梅黎淑賢爆當年選亞姐黑幕　佳麗不擇手段賤招盡出
18:04 2023/01/13
【一起走過的歲月】楊玉梅黎淑賢爆當年選亞姐黑幕　佳麗不擇手段賤招盡出
富貴亞姐丨翁虹開箱晒冷珍藏被質疑賣廣告　騷各式翡翠價值逾千萬元
13:13 2023/11/21
富貴亞姐丨翁虹開箱晒冷珍藏被質疑賣廣告　騷各式翡翠價值逾千萬元
亞視 網絡熱話 KOL

最高瀏覽

麥明詩結婚丨麥明詩被攝影師洩露婚照　傳「十優港姐」3月與盛勁為結婚
麥明詩結婚丨麥明詩被攝影師洩露婚照　傳「十優港姐」3月與盛勁為結婚
網絡熱話丨港鐵男女斥學生哥性騷擾　學生母親現身交代：佢一個人喊住同差人解釋
網絡熱話丨港鐵男女斥學生哥性騷擾　學生母親現身交代：佢一個人喊住同差人解釋