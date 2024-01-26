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猝死風險｜冬天室內外溫差大　40歲男出門即休克昏迷　醫生：忽略1件事可猝死【附冬天3大猝死高危時機】

醫生診症室 18:11 2024/01/26

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台灣一名近40歲男子在寒冷天氣下出門，結果因心臟血管無法負荷而休克昏迷。

天氣寒冷，室內及室外溫差較大，切記做足保暖措施再出門，否則有機會猝死。台灣一名近40歲男子在寒冷天氣下出門，結果因心臟血管無法負荷而休克昏迷，幸及時被送到急症室成功獲救。

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台灣外科醫生陳榮堅近日在個人Facebook專頁分享病例，表示該名男子本身患有高血脂、高血壓及病態性肥胖，心臟血管較為脆弱。某日早晨天氣非常寒冷，他完全沒有做保暖措施的情況下就直接出門，結果導致心臟一時之間無法適應瞬間的劇烈溫度變化，繼而休克。

對於溫差大所造成的身體風險，陳榮堅解釋，如果身在熱的環境中，人體血管會因為需要散熱而舒張，此時如果人體突然轉移到很冷的地方，血管便會瞬間收縮。因此，倘若一個人的心臟不夠強壯，身體便難以處理好中間的轉換，引起問題。他提醒，這樣的人在冬天也要特別注意，很容易因為突然去浸溫泉、溫差過大而導致休克。

要預防室內外溫差大的問題，陳榮堅就建議，早上起床之後可以先喝一些溫熱開水或牛奶，之後做一些簡單的體操，最後確保衣著足夠保暖再出門口；切勿因為趕時間而在起床後忽略保暖、直接衝出門，否則很容易發生意外，並且會增加猝死的機率。

此外他亦補充，除了冬天之外，其實夏日也需要多加留意；因為夏天室內通常都會開冷氣， 從冷氣房跑到戶外同樣會遇到溫度急劇改變、溫差極大的情況，本身有三高問題的人尤其需要注意。

3大猝死高危時機

台灣重症醫學專科醫生黃軒曾分享指，當房間內的溫度下降，身體也因為寒流而急速變化中，緩慢地令人猝死；而在人未猝死前，這些生理變化已在改變，無聲無息地靠近死亡。他又指出，冬天時如果在房間內，溫度沒維持在18至20°C左右，或兩間房的溫差大於5°C，就要小心以下3大情况，「都是猝死的高危時機」：

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醫生：猝死多與心臟病有關

本港心臟科專科醫生梁永雄早前接受訪問時表示，冬天人體易因溫差較大導致血管收縮，造成血壓上升，若果本身血壓偏高，更可誘發中風或心臟病的風險。

本港心臟科專科醫生高耀鈞亦曾受訪指，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞；病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間越長，死亡率會越高。當中，以下6大高危因素恐增猝死風險：

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6大護心建議

香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

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