天冷外遊丨赴哈爾濱旅遊腳痛　7旬翁腳趾由紅變白　求醫揭「腿中風」險壞死【附「腿中風」4大症狀】

去天冷地方外遊時，小心「腿中風」！內地一名78歲老翁今年特意到訪以「冰雪世界」聞名的哈爾濱旅遊，不過他留訪當地5天後，卻發現腳趾劇痛，更出現壞死跡象。他於是慌忙到醫院檢查，證實病情由下肢動脈狹窄閉塞引起，需要即時做手術治療。對於「腿中風」病情，有本港醫生曾分享指，如果動脈阻塞超過8-12小時，腿部肌肉可能會壞死，最壞情況可能需要截肢。

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綜合內地傳媒報道，來自杭州的78歲老翁平日一向注重身體鍛煉，外表亦只像60歲出頭。由於近期不少人都到哈爾濱旅遊，他兩周前與妻子亦決定慕名到訪，感受當地冰雪文化。哈爾濱戶外氣溫當時僅零下10多度，他在當地逗留5天後，卻發現腳部出現異樣，他形容指：

「腳趾疼得沒辦法忍受，眼看著腳趾頭慢慢從紅變成白，再變成大理石一樣紅白花斑」。

眼看腳趾頭有壞死跡象，他於是先經互聯網向醫生問診，把症狀和照片發給醫生後，被診斷出極可能是下肢動脈硬化閉塞症引起的腳趾壞疽。由於情況緊急，他馬上與妻子趕搭飛機回到杭州入院治療。浙江省人民醫院副院長蔣勁松教授透過手術，開通了事主的左下肢的股動脈（大腿段的血管）、脛前動脈和腓動脈（小腿段的血管）。手術完成當晚，事主的腳趾頭即紅潤起來，疼痛瞬間消失。

▲ 醫生為王男進行手術。(網上圖片)

蔣勁松表示，下肢動脈硬化閉塞正其實是動脈血管的自然老化現象，很多上了年紀的人都有動脈硬化、動脈斑塊，「當動脈遇到寒冷刺激的時候會劇烈收縮，從而導致斑塊破裂，血管狹窄堵塞等引起遠端足趾嚴重缺血。嚴重的甚至足趾發黑、壞死。」

蔣勁松提醒，到寒冷地區旅遊的老年人最好先到醫院檢查，通常觸摸足部的動脈搏動、四肢血管測壓、簡單的超聲檢查就能排查下肢動脈硬化閉塞症，如果查出問題，就不建議去極寒地區。

動脈阻塞的症狀

本港心臟科專科醫生梁永雄曾接受訪問指，下肢動脈血管疾病，俗稱「腿中風」，是其中一種最常見的周邊血管疾病，通常是由於下肢動脈受阻塞而引起，常見症狀包括：

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「腿中風」主要亦可分成兩種：

急性動脈阻塞：多數是因為有血栓形成而造成有突發性的動脈阻塞，患者的雙腳會突然變得蒼白、冰冷、腿麻、腳痛、雙腳無力、無知覺等等的現象，這是因為血栓令血液無法流到下肢的血管內。如果動脈阻塞超過8-12小時，腿部肌肉可能會壞死，而需要截肢。



慢性動脈阻塞：血脂/膽固醇積聚而令到血管慢慢越來越狹窄，最終被阻塞。初期症狀不明顯，可能只會覺得走一段路腿就很酸，如果不處理的話, 很可能會進展成腳部缺血性疼痛, 甚至足部皮膚壞死、壞疽、潰瘍或傷口無法癒合。

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