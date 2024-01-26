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【紅潮】荃灣汀九灣及大嶼山三白灣分別發現紅潮　無收到魚類死亡報告 　

社會 15:52 2024/01/26

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康文署及海事處本月分別於荃灣汀九灣及大嶼山三白灣發現紅潮。

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康文署表示，1月19日在荃灣汀九灣泳灘發現首宗紅潮。另外，海事處人員1月25日在大嶼山三白灣發現另一宗紅潮。荃灣汀九灣泳灘的紅潮已經消退，而大嶼山三白灣的紅潮目前仍然持續。迄今並無收到相關的魚類死亡報告。

跨部門紅潮工作小組表示，汀九灣泳灘的紅潮由常見於本港水域及不含毒素的夜光藻組成。大嶼山三白灣的紅潮則由常見於本港水域的球形棕囊藻，外國文獻指該藻類可能產生泡沫，或會影響魚類。漁農自然護理署（漁護署）已提醒馬灣及長沙灣魚類養殖區養魚戶留意魚排情況，並適時增氧。

發言人指，紅潮的出現為自然現象，漁護署實施的浮游植物監測計劃將繼續主動監測紅潮出現的情況，以減低對本地海魚養殖業及市民可能造成的影響。

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責任編輯：陳展棋 

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