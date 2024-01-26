新加坡旅遊︱HyperDrive聖淘沙開業　直擊首個室內虛擬賽車場

▲ 賽道旁的 Cafe，可一邊享用甜品和飲品，一邊欣賞親友在賽道上競速。（王茵芸攝）

高卡車應該可算是最親民的賽車運動了，許多賽車高手都是自幼以高卡車開始磨練技術。（高卡是由英文go-kart音譯而成，在香港亦稱小型賽車。）

在新加坡聖淘沙島上，眾多遊玩場所中再添一員：全新開業的HyperDrive電動高卡車場，無論賽道設計還是燈光效果都頗為刺激好玩。

▲ HyperDrive 位於聖淘沙島，是新加坡首個結合虛擬賽車的室內高卡車場。（王茵芸攝）

甫進入位於Palawan Beach的HyperDrive高卡車場的建築物，耳邊就傳來熟悉的電動車飛馳的聲音，抬頭望見是三層樓高的螺旋形賽道，藍色霓虹燈的點綴為賽道帶來酷酷的視覺效果，也許還有冷靜心情的作用。

賽道旁就是接待處和Cafe。在面對賽道的3台電腦上完成自助式登記，就可以坐下欣賞其他客人玩高卡車、順便觀察賽道，等待入場。



賽前體驗

Briefing Room空間不大，只有相應場次的客人才可進入。擺設有兩輛高卡車、劇場式座位區和著裝區。看完安全須知的短影片後，工作人員為每位客人選擇最合適的安全頭盔，並確保配戴妥當，再三確認所有口袋清空（攝影器材一律不準攜帶），耳環項鍊等也被要求摘除，才允許客人進入賽道。

▲ 坐入高卡車後，等待工作人員調整座椅、油門、煞車和安全帶。軚盤會顯示參賽者名字。（王茵芸攝）

賽道整體設計為螺旋形，具備其他高卡車賽道罕見的爬升和俯衝體驗。 經過特殊設計的賽道，可讓高卡車在入彎時產生漂移效果。場內沒有刺鼻難聞的味道、沒有尖銳刺耳的噪音，且乾淨涼爽，這對戶外溫度常年維持在30度左右、高溫又潮濕的新加坡來說是很加分的。



賽道體驗

高卡車分為初級、高級和雙人版本，時速分別可達30km和50km。年齡在9歲或以上、身高達到130cm即可入場，每場最多10輛賽車進行比賽、時限為8分鐘。坐入高卡車後，工作人員會仔細調整油門和煞車位置、座椅是否貼服、確認安全帶已繫緊、及再次確認頭盔已戴妥。

▲ 進入賽道前，在 briefing room 觀看比賽規則、賽道介紹和安全須知的影片。（王茵芸攝）

而高級版再細分為SNR30（最高時速30km）和SNR50（最高時速50km），若想參加高級組，必須持有私家車/電單車駕駛執照、18歲或以上、並持有在這個場地達到34.5s圈速的紀錄。

賽事成績永久保留

賽事當中，只要場內發生任何稍大碰撞，所有電動高卡車都會減速甚至停下，直到意外排除。這對習慣了傳統高卡車的玩家來說可能有點掃興，但對新手來說可提高安全感。 賽事結束後，立即可查看自己的成績、最佳圈速和當日排名，頗有成就感。賽事成績會永久保留，可隨時透過電腦或手機查看，方便隨時挑戰刷新紀錄。

▲ 全新設計的賽道和嶄新的高卡車，時速可高達 50 公里。（王茵芸攝）





熱帶雨林氣候的新加坡雨量充沛，室內高卡車場的另一個好處是不會受天氣影響，在如此乾淨舒適的環境下賽車是個不錯的體驗。

HyperDrive作為新加坡首個結合虛擬賽車的室內高卡車場，聽說未來會加入更多電玩式體驗，如可以沿途收集武器攻擊對手，或收集助推器幫自己加速等等，值得期待。



場內規格

賽道長度：308米

彎道數量：14

每場時限：8分鐘

目前最快圈速：

Junior: 37.828（Dec 2023）

Senior(SNR30): 29.648 （Jan 2024）

Senior(SNR50): 29.813 （Dec 2023）

▲ HyperDrive 入場採取自助式登記，還可輸入自己喜愛的參賽名字和自拍，頗具電競樂趣。（王茵芸攝）





INFO

HyperDrive

地址：新加坡聖淘沙巴拉望海灘（Palawan Beach）

費用：S$40 ~ S$122（港幣約為$233 ～ $712）/ 1 session

營業時間： 12:30pm - 9pm （星期一至五）；10:am - 9pm （星期六、日及公眾假期）

網址：www.thepalawansentosa.com/hyperdrive/





作者、攝影：王茵芸