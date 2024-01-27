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【櫻花2024】東涌櫻花園到訪攻略　東涌站駁車20分鐘直達

社會 08:46 2024/01/27

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

櫻花園位於香港機場島，快將開放。（朱永倫攝）

東涌櫻花園勢成1月城中熱話，料吸引大批市民到訪。地址在東涌赤鱲角南路、位置於觀景山山腳「機場櫻花園」，最新種植85棵櫻花，品種是「好運來」，一片花海盛放更紅、更浪漫。

櫻花園最新約3分之1已經盛放，泛起一片粉紅櫻花海。即日起（27日）市民可入園賞櫻狂打卡，齊來感受初春氣氛。

櫻花園是機管局「機場島園景提升項目」之一，2021年起推行，今年已是連續第4年種植不同植物。因應櫻花極受市民旅客歡迎，最新特設「櫻花園」，種植85棵「好運來」櫻花樹。

櫻花園靚相即睇

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櫻花園坐車攻略

櫻花園毗鄰昂坪360終點站，是香港唯一能同時觀賞纜車與櫻花之處。由港鐵東涌站乘車前往只需20分鐘左右；亦可乘搭前往機場的「E車」，在機場燃料庫站下車，沿車尾方向步行再過馬路，轉彎即達。

屆時或有交通及人流管制，機管局呼籲公眾跟隨安排有序進出；而由於園區沒有泊車位，市民可將車輛泊在東涌站。

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記者：梁薾心

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