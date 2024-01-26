【私隱糾紛】私隱署拘捕31歲男子　與的士司機租賃糾紛涉起底對方

▲ 個人資料私隱專員公署。(資料圖片)

個人資料私隱專員公署昨晚（25日）在新界拘捕一名31歲中國籍男子，涉嫌「起底」的士司機，他目前獲准保釋；私隱公署正繼續調查案件。

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私隱公署指，事主於2023年9月起向被捕人士租用的士，並將其香港身份證副本交予被捕人士作身份認證，及至同年11月，雙方同意終止租賃安排，但事後發生糾紛。一個月後，有人在社交平台的公開群組發布了一條指控事主的帖文，並附上一張略去部分內容、屬於事主的香港身份證副本，從中可以看到事主的中英文姓名、身份證號碼、性別，以及照片。

私隱公署提醒市民，身份證載有屬敏感的個人資料，隨意或惡意在未經當事人的同意下披露或轉載身份證副本，可以構成「起底」罪行。違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。

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責任編輯：蘇文軒