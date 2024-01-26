  • 16°C
香港時間 : 2024126日 (週五) 18:27
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【私隱糾紛】私隱署拘捕31歲男子　與的士司機租賃糾紛涉起底對方

社會 15:59 2024/01/26

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

個人資料私隱專員公署。(資料圖片)

個人資料私隱專員公署昨晚（25日）在新界拘捕一名31歲中國籍男子，涉嫌「起底」的士司機，他目前獲准保釋；私隱公署正繼續調查案件。

最新影片推介：

童學園
校長專訪︱小五生親恩宴親自下廚父母食到眼濕濕　八鄉校長：創造親子幸福感

私隱公署指，事主於2023年9月起向被捕人士租用的士，並將其香港身份證副本交予被捕人士作身份認證，及至同年11月，雙方同意終止租賃安排，但事後發生糾紛。一個月後，有人在社交平台的公開群組發布了一條指控事主的帖文，並附上一張略去部分內容、屬於事主的香港身份證副本，從中可以看到事主的中英文姓名、身份證號碼、性別，以及照片。

私隱公署提醒市民，身份證載有屬敏感的個人資料，隨意或惡意在未經當事人的同意下披露或轉載身份證副本，可以構成「起底」罪行。違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒

網絡保安 罪案 網絡熱話 香港身份證 罪行 的士 編輯 司機 香港 社交平台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

麥明詩結婚丨麥明詩被攝影師洩露婚照　傳「十優港姐」3月與盛勁為結婚
麥明詩結婚丨麥明詩被攝影師洩露婚照　傳「十優港姐」3月與盛勁為結婚
網絡熱話丨港鐵男女斥學生哥性騷擾　學生母親現身交代：佢一個人喊住同差人解釋
網絡熱話丨港鐵男女斥學生哥性騷擾　學生母親現身交代：佢一個人喊住同差人解釋