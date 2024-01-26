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【文化藝術】大館推立體光雕投影　《綻放大館2024》1.16至2.14開放

社會 15:59 2024/01/26

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《綻放大館-光雕繪本》

《綻放大館2024》將於1月26日至2月14日期間載譽歸來，立體光雕投影以《龍之歌》作主軸為農曆新年添上節日氣氛。乘著上兩季的熱烈反應，今年的節目將由檢閱廣場延伸到監獄操場，呈獻首個大館師友計劃的立體光雕投影作品《綻放大館-光雕繪本》。

《綻放大館-光雕繪本》由一班學生藝術家在悉尼光雕投影專家The Electric Canvas及大館策展團隊的指導和培訓下所創作。大館希望透過此計劃為本地年輕人才提供一展所長的機會，更著手提升香港在立體光雕投影領域的專業水平，為光雕投影技術注入無限創意。《龍之歌》表演時間為每晚6時30分至9時，每節半小時。

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正如擁有過百年歷史的中秋節傳統大坑舞火龍，這種由非物質文化遺產所呈現的香港獨特視覺文化，將以藝術角度巧妙地融入《綻放大館2024》在檢閱廣場上的匯演《龍之歌》，躍現於歷史悠久的營房大樓上。適逢今年為龍年，正正為這個表演增添多一層文化意義。而第三季的《綻放大館2024》亦特別為觀眾提供參與這場絢麗光影的機會，訪客可以在現場使用互動元素，投射自選的光影動態在大館標誌性的芒果樹上，觀眾親身體會將創造力融入其中，展現無窮創意活力。

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記者：黃穎津

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