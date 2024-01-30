【23條立法】傳媒引述涉國家安全消息報道違法？　鄧炳強舉兩例解釋

▲ 林定國和鄧炳強出席立法會聯席會議。（梁偉榮攝）

立法法保安事務委員會和司法及法律事務委員會今日舉行聯席會議，律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強等出席，回應議員關注。

23條立法建議禁止任何人非法獲取國家秘密，非法披露國家秘密，新民黨李梓敬指，有傳媒擔心引述消息報道，可能涉及國家安全，憂誤墮法網，關注局方會否列明一些豁免情況及提供更清晰指引。

鄧炳強回應說，在沒有合法權限下披露，及相當可能危害國家安全，才算國家秘密。他舉例：如果一份文件蓋上「政府高度機密」印章，很清晰為沒有合法權限。第二，要看是否與國家安全有關，「例如天氣預測同國家安全無關係，但講到防務部署，這個明顯就是國家安全。」他強調，任何罪行都必須證明其意圖，有意圖才構成犯法，又稱一定是涉及「重大公眾利益」，不會輕率斷定。

鄧飛關注「境外」是否涵蓋同屬中國的其他地區

選委界議員鄧飛關注，條例列明的「境外干預」的範圍，「境外和國外有無區別？因為2019年黑暴，有些境外不一定來自西方國家，是同屬中國的其他地區，相信大家知我指的是甚麼地方。所以境外干預，是否涵蓋（上述）境外而非國外的地方呢？」鄧炳強回應該指，法例將會對「境外」有清晰的定義，清楚定義「境外應包涵中國入邊除了香港和澳門的地方。」

新思維狄志遠關注一個月的諮詢期，政府會如何做好解說工作。林定國表示，市民除了可經電郵等發表意見外，政府亦會主動做好解說工作，正努力安排簡介會，聽取不同界別的意見。保安局局長鄧炳強表示，會與不同專業界別會面，舉行社區會堂形式諮詢，亦會接受傳媒訪問。

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記者：戴朗希