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換新鈔2024｜滙豐、中銀、渣打銀行兌換新鈔　一文看換領日期及方法

休閒消費 16:32 2024/01/26

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三大銀行兌換新鈔，一文看換領日期及方法。

農曆新年將至，換新鈔包利是成為不少人的「指定動作」。而三大發鈔銀行滙豐、中銀、渣打由本周四（25日）起，已在分行提供新鈔及迎新鈔兌換服務，25日、26日、27日這3天的營業時間更會提早至上午8時，以方便市民換新鈔。TOPick便為大家整合了新鈔換領方法及日期時間，不妨參考！

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1. 換新鈔2024｜滙豐銀行（HSBC）兌換新鈔／迎新鈔

滙豐客戶由即日起至2月9日期間，在分店兌換「新鈔」或「迎新鈔」套裝。而經手機APP及滙豐網站成功預約新鈔的客戶，可按預約時間，前往所選擇的分行換領鈔票。分行屆時會設有特快櫃枱，為持有有效籌號的客戶兌換新鈔套裝。

每個新鈔套裝包含3,000元（100張20元新鈔、20張50元新鈔），而每個混合鈔套裝則包含6,000元（3,000元新鈔及3,000元迎新鈔）。滙豐尚玉及滙豐卓越理財客戶可聯絡客戶經理預留新鈔，以便於所選擇的時間及分行領取。滙豐客戶亦可使用流動理財應用程式，派發電子利是。

2. 換新鈔2024｜中國銀行兌換新鈔／迎新鈔

中銀香港在即日起提供「新鈔」及「迎新鈔」兌換服務，「新鈔標準裝」總值3000元（100張20元新鈔及20張50元新鈔）。中銀香港在1月25日至27日實行特別措施，提前一個小時營業，即早上8時營業，並設有兌換新鈔專用櫃枱及派籌登記服務，以專門向市民提供兌換新鈔服務。

BoC Pay「Phone利是」服務

中銀香港今年將繼續提供電子利是服務，「Phone利是」服務提供推出時尚節慶主題的電子利是封，而客戶每次可同時發出10封電子利是，並可參與總值最高達8,888元的大型抽獎活動，若選擇使用BoC Pay派電子利是，將享有額外獎賞。

3. 換新鈔2024｜渣打銀行兌換新鈔／迎新鈔

渣打銀行由即日起至2月9日，提供兌換新鈔及迎新鈔服務，由1月25日至27日渣打全線分行，提早於上午8時起提供換新鈔服務，並在渣打觀塘分行、沙田廣場分行及元朗分行設長者專屬櫃位。客戶通過網上銀行成功預訂新鈔後，可在指定時段到所選擇的分行領取。

每個新鈔套裝包含3,000元（100張20元新鈔、20張50元新鈔），而每個迎新鈔套裝則包含1,000元（20張50元迎新鈔）。至於「新鈔」及「迎新鈔」套裝則包含4,000元（100張20元新鈔、20張50元新鈔、20張50元迎新鈔）。

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責任編輯：王明芳

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