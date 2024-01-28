超市大搜查︱降膽固醇通排便　9款五穀早餐纖維量大比拼　1款吃半碗如吃3個蘋果

▲ 降膽固醇通排便，9款五穀早餐纖維量大比拼！1款吃半碗如吃3個蘋果。

都市人生活繁忙，經常吃外賣缺少膳食纖維，好容易有便秘問題。「Nutri Life 營養顧問中心」註冊營養師Jennifer，為大家推薦9款高纖榖物早餐，補充每日所需營養素。

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Jennifer表示，成年人每日需要25至30克膳食纖維，但單靠吃水果和蔬菜，往往不能達到每日所需纖維量。因此，Jennifer從市面上精選出9款高纖榖物早餐，每100克含有最少6克膳食纖維，供大家參考選購：

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在以上穀物推薦中，「Smart Bran」是膳食纖維含量最高的一款，吃半碗就能獲得11克纖維，比吃3個紅蘋果所含的纖維量更多；水溶性纖維還有助降低膽固醇。

不過，Jennifer特別提醒，「桂格Oatmeal Squares」近期疑陷入沙門氏菌污染的潛在風險爭議，建議大家可優先選擇其他款式。

內容獲「Nutri Life 營養顧問中心」授權轉載。

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責任編輯：張沛