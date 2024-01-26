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賭王千金丨人妻大解放不怕竇驍呷醋　何超蓮中門大開：誰說我沒有女人味

娛樂 18:18 2024/01/26

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

賭王千金何超蓮大解放。

已故賭王何鴻燊的三房長女何超蓮，去年下嫁內地男星竇驍，婚後的超蓮繼續其事業。

早前這位「賭王最美千金」於IG分享工作照，穿上黑色上衣的她「中門大開」，更露出一雙雪白美腿，打扮超級火辣。

另一輯相是超蓮跟薜凱琪一起拍攝，超蓮穿上黑色低胸衫襯短裙，當中超蓮留言：「誰說我沒有女人味的。」

【穿搭美學】最美千金何超蓮大愛Off-shoulder　露出白滑香肩展人妻魅力

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【賭王千金】何超蓮自爆跟老公分隔1個月　竇驍升呢「賭王女婿」即開工拍劇

被網民讚性感尤物

網民都紛紛留言大讚：「性感冷艷尤物」、「laurinda 曲髮帶有成熟感」、「超级美」和「索爆」，收起笑容扮cool的超蓮被指跟姐姐何超儀和何超瓊很相像。

結婚後的何超蓮打扮比前性感，雖然增添了女人味，不過有網民就問：「竇驍會唔會呷醋？」

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【賭王千金】何超蓮「硬食」管理家族項目　揭賭王子女每月零用錢數目

賭王千金愛得高調

2019年4月，何超蓮被拍到跟竇驍於電梯激吻，事後二人大方認愛，兩人拍拖近4年，期間不時放閃甜蜜到爆，更以情侶檔姿登亮相綜藝節目，愛得相當高調。

及至去年4月17及18日，何超蓮跟竇驍於印尼峇里島烏魯瓦圖舉行婚禮，並邀請一眾親朋好友到場，共同見證他們的幸福時刻，有指這場世紀婚禮豪花2愈元。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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何超蓮 娛樂人物職業 網絡熱話 KOL 竇驍 何鴻燊

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