健康診症室｜睪丸長期有「墜重感」　22歲男生證患「精索靜脈曲張」　醫生：現3大症狀需求醫

睪丸有「沉重感」，小心是精索靜脈曲張，嚴重可致不育。泌尿外科專科醫生鄭冠中接受訪問表示，遇過最年輕的患者僅22歲，他自約16歲青春期開始，常感覺到左邊睪丸有「墜重感」，經檢查後證實他患有精索靜脈曲張，而且病情較嚴重，已經影響其精子的質量。

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鄭冠中醫生指男生自16歲起，每每走動或站立後，便常感覺到左邊睪丸有「墜重感」，為此大受困擾，最終才不得已求醫。醫生後來為他檢查後，通過肉眼觀察，已明顯發現其陰囊表面的靜脈血管呈蟲狀及變粗；精液檢測結果亦顯示其精子數量相對為同齡人少，屬於較嚴重的精索靜脈曲張個案，需要透過手術進行治療。

在手術過程中，醫生先為病患進行全身麻醉，並在他的左邊腹股溝位置開一個約3cm的傷口，將較粗有問題的靜脈結紥，只保留動脈。慶幸，手術十分成功，病患以往的不適感，已經去蕪存菁，精子質素亦大有改善。

3大明顯病徵及檢查方法

鄭冠中醫生表示，精索靜脈曲張其實頗常見，約有15%的男士受到影響。如男士本身有不育問題，更有35%男士會受到精索靜脈曲張影響。大部分精索靜脈曲張都沒有明顯的原因。部分患者可能是由於靜脈活瓣失去功效，導致血液於血管內積聚。此外，若有腎臟腫瘤壓著腹部靜脈，亦可引起精索靜脈曲張。

較嚴重的患者，陰囊表面可見到蟲狀的靜脈血管。在站立時或走動後會覺得睪丸有沉重的感覺，而不適程度則因人而異。另外，精索靜脈曲張最大的影響，是有機會影響男士生育。由於血液積聚於陰囊令溫度升高，影響精子的製造，導致部分患者的精子質素下降。最常見受影響的精子質素是精子數量，形態，或活躍度。

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鄭冠中醫生指臨床的檢查通常已足夠診斷精索靜脈曲張。部分患者可能需要接受精液化驗，以檢視精子質素有否受到影響。另外，醫生亦可視乎情況建議患者接受超聲波或電腦掃描檢查，以排除腫瘤。

如病徵輕微及精液化驗正常，大部份患者並不需要接受治療。穿著有承托力的內褲亦能舒緩不適。若腫脹及不適的情況嚴重，或精子的質素變差，甚至導致不育症，便有可能需要手術治療。

手術治療方法

現時手術治療的標準為顯微鏡下精索靜脈結紮術。醫生會在腹股溝位置開一個約三厘米傷口，把大部分腫漲的靜脈血管結紮。利用顯微鏡的好處是能做到精確解剖，精準血管結紮，並能保留淋巴管以減少術後出現陰囊積水的併發症。現在術中亦常利用ICG藥水。這種特別的藥水在特定的光線下會令睪丸動脈發出綠色光，以助醫生精準保能睪丸動脈，保障生育功能。

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▲ 泌尿外科專科醫生鄭冠中

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