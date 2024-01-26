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飛常日誌丨大結局劇情真實還原「紅閃」情況　模擬飛機引擎爆炸畫面震撼

娛樂 17:26 2024/01/26

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

《飛常日誌》

TVB劇《飛常日誌》在今晚（1月26日）播出大結局，而在昨晚（1月25日）的《飛常日誌》，重點場面非機場大型事故演習莫屬。

監製陳耀全（Andy）透露原本劇本沒有大型事故演習場口，但適逢拍攝期間機場舉行大型事故演習，由於機會難得，Andy馬上拍板落實拍攝，為觀眾呈現最真實一面。

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《飛常日誌》

多個政府部門和機構齊參與

正如機場中央控制中心值班經理楊尚偉（馬國明飾）所說：「香港國際機場每年都會進行一次大型事故演習，並由多個政府部門和機構一同參與，演習人數超過一千人」，原來機場每年大型事故演習的主題均不同，是次演習主題是「化學品洩漏」。

除出動大量消防車及救護車外，還罕有地模擬飛機引擎爆炸情況，並使用了應對化學品洩漏的洗消設施，畫面震撼。

《飛常日誌》

有如戰場打仗

問到相關場口拍攝難度，監製Andy受訪時透露：「當日凌晨2點開始拍攝，拍到朝早7點，因為大型事故演習係真實中進行緊，全程冇得停冇得NG，我哋出動咗幾部攝影機進行多角度拍攝，好似入咗戰場打仗咁！」

為將場口融入劇情而又不影響大型事故演習進行，Andy透露需額外安排場口演員於另一日返回相關地點補拍。

《飛常日誌》

謹守崗位勁專業

今晚《飛常日誌》大結局另一看點，是香港國際機場將再度遇上突發事故，事故亦是高度還原現實情況。

劇情講述雷雨雲逼近香港，機場發出「紅色閃電警號」，停機坪需暫停運作，而在停機坪工作的兩兄弟Henry（徐榮飾）和安仔（吳偉豪飾）則即時放下工作，走進避雷區避雷。

另邊廂行李運送亦受到雷雨雲影響，航空駐機場主管Jackie（蔡思貝飾）需即時安撫旅客，繼續謹守崗位。

《飛常日誌》

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撰文 : TOPick柴犬出動

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