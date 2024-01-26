【房協朗然】2月1日電腦攪珠　排列申請人揀樓次序

▲ 房協朗然至少超額認購24倍。（資料圖片）

房協「朗然」早前已經推售，位於觀塘安達臣道，屬於資助出售房屋項目。房協最新宣布，2月1日將於售樓處進行電腦抽籤，為各申請人編配優先次序號碼，訂定揀樓次序。

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居屋及資助出售房屋揀樓結果廣受關注。抽籤後，所有申請人將個別獲書面通知，知會其優先次序號碼。抽籤結果將於各申請人獲編配優先次序號碼後公布，及存放於房協申請組，供公眾查閱，申請人亦可在「朗然」網站查閱次序。

「朗然」揀樓時，受房協清拆重建項目影響的居民，獲優先揀樓權利，之後輪到綠表及白表申請者，分為每10人一組，按以下次序選購，之後不斷重複。

這意味揀樓機制有別於房委會，單身申請人有較高機會獲邀揀樓，能揀選心儀單位機率更大：

「朗然」綠表家庭3位申請人

「朗然」綠表單身1位申請人

「朗然」白表家庭5位申請人

「朗然」白表單身1位申請人

「朗然」於申請期內，至少收表11,566份，超額認購逾26倍。其中白表佔11,430份，當中10,627份為網上申請；至於綠表則佔136份，申請仍然未足額。此外，一人申請暫有7,317份，佔申請總數六成，其中7,257份為白表一人申請，60份為綠表一人申請。

至於房委會「居屋2023」將於1月31日開始選樓。房委會同時提醒資助出售單位業主有關其單位的居住規定，其中列明有關單位須由業主本人及名列同一申請表上的全部家庭成員居住。

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責任編緝：吳卓峰