網絡熱話︱80後單親港漂負債百萬來港創業　3,500元租400呎公屋惹質疑

▲ 一名80後單親港漂以3,500元租住九龍400呎公屋。（影片截圖）

不少人為子女將來都會艱苦奮鬥，一名80後「港漂」單親爸爸亦不例外。他在網上的受訪影片中自爆，早年因在內地生意失敗，現時負債百萬元，為子女來港就學，在九龍以3500元租住一個近400呎的公屋單位，更再次創業堅持讓子女生活更好。不過卻遭網民質疑，該公屋業主是否未有理會法例，而放租予事主。

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該名單親爸爸日前接受抖音「阿秦在香港」的訪問，他表示，2016年由廣東清遠來港，但至今8年仍未適應香港的生活，「喜歡吃現養、現宰的（家禽）」，但在香港主要都是吃冰鮮豬肉，因此不太習慣。他指，本身在內地從事貨運工作，試過做生意但失敗收場，目前負債百萬元。

隨後他由友人介紹接觸裝修，由學徒做起，最初曾因怕觸電連換燈泡都不敢，遇過不同的老闆，學懂不少技能，「在香港的話，現在只要你肯努力、肯幹的話，相信會越來越好的」。

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他聲稱，在一年前創立自己的裝修公司，工作時間較有彈性照顧子女，「不能因為負債而降低小孩子的生活質量」。他更自爆，現時和一對子女每月以3500元，租住九龍面積約380呎的三人公屋，影片中可見屋內客廳寬敞，傢具整備，亦有子女的房間。

不過，影片上載後，大批網民質疑，何以來港數年即可租住公屋，若私下找業主租屋，是否以違法的「租上租」形式居住，「點解可以用$3500租到公屋住，政府仲吾做野？」、「其實呢種人係用咩身份來香港住，又可以開到公司？又可以住公屋？」；亦有人不理解影片主角，「負債又點樣去創業呀？」。

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責任編輯：王明芳