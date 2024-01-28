  • 13°C
香港時間 : 2024128日 (週日) 10:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網絡熱話︱80後單親港漂負債百萬來港創業　3,500元租400呎公屋惹質疑

家事百科 10:06 2024/01/28

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

一名80後單親港漂以3,500元租住九龍400呎公屋。（影片截圖）

不少人為子女將來都會艱苦奮鬥，一名80後「港漂」單親爸爸亦不例外。他在網上的受訪影片中自爆，早年因在內地生意失敗，現時負債百萬元，為子女來港就學，在九龍以3500元租住一個近400呎的公屋單位，更再次創業堅持讓子女生活更好。不過卻遭網民質疑，該公屋業主是否未有理會法例，而放租予事主。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
科學尖子︱媽媽陪讀點燃學習熱忱　港生科學國際賽奪獎盼留港讀醫

該名單親爸爸日前接受抖音「阿秦在香港」的訪問，他表示，2016年由廣東清遠來港，但至今8年仍未適應香港的生活，「喜歡吃現養、現宰的（家禽）」，但在香港主要都是吃冰鮮豬肉，因此不太習慣。他指，本身在內地從事貨運工作，試過做生意但失敗收場，目前負債百萬元。

隨後他由友人介紹接觸裝修，由學徒做起，最初曾因怕觸電連換燈泡都不敢，遇過不同的老闆，學懂不少技能，「在香港的話，現在只要你肯努力、肯幹的話，相信會越來越好的」。

點擊圖片放大
+6
+5

他聲稱，在一年前創立自己的裝修公司，工作時間較有彈性照顧子女，「不能因為負債而降低小孩子的生活質量」。他更自爆，現時和一對子女每月以3500元，租住九龍面積約380呎的三人公屋，影片中可見屋內客廳寬敞，傢具整備，亦有子女的房間。

不過，影片上載後，大批網民質疑，何以來港數年即可租住公屋，若私下找業主租屋，是否以違法的「租上租」形式居住，「點解可以用$3500租到公屋住，政府仲吾做野？」、「其實呢種人係用咩身份來香港住，又可以開到公司？又可以住公屋？」；亦有人不理解影片主角，「負債又點樣去創業呀？」。

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：王明芳

相關文章

網絡熱話｜內地女列港男5大優點 聽到「香港」即眼發光1個關鍵成搶手貨
13:05 2024/01/24
網絡熱話｜內地女列港男5大優點 聽到「香港」即眼發光1個關鍵成搶手貨
網絡熱話丨港女經痛踎地大鬧港鐵車廂　怒斥被學生哥眼神非禮結局反轉
14:29 2024/01/24
網絡熱話丨港女經痛踎地大鬧港鐵車廂　怒斥被學生哥眼神非禮結局反轉
網絡熱話丨港鐵男女斥學生哥性騷擾　學生母親現身交代：佢一個人喊住同差人解釋
10:34 2024/01/26
網絡熱話丨港鐵男女斥學生哥性騷擾　學生母親現身交代：佢一個人喊住同差人解釋

你可能感興趣

網絡熱話｜內地女列港男5大優點 聽到「香港」即眼發光1個關鍵成搶手貨
13:05 2024/01/24
網絡熱話｜內地女列港男5大優點 聽到「香港」即眼發光1個關鍵成搶手貨
網絡熱話丨港女經痛踎地大鬧港鐵車廂　怒斥被學生哥眼神非禮結局反轉
14:29 2024/01/24
網絡熱話丨港女經痛踎地大鬧港鐵車廂　怒斥被學生哥眼神非禮結局反轉
網絡熱話丨港鐵男女斥學生哥性騷擾　學生母親現身交代：佢一個人喊住同差人解釋
10:34 2024/01/26
網絡熱話丨港鐵男女斥學生哥性騷擾　學生母親現身交代：佢一個人喊住同差人解釋
家庭教育 網絡熱話 抖音 公屋 香港 創業

最高瀏覽

中年好聲音丨梁浩銓與懷孕太太分居　有夫之婦曹敏寶被指紅杏出牆
中年好聲音丨梁浩銓與懷孕太太分居　有夫之婦曹敏寶被指紅杏出牆