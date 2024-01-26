服務態度︱食碗糖水不被老闆當成客人 導演：在香港光顧食肆不再是一種享受

▲ 《愛回家》劇照

星期六深夜，與太太帶着期待又興奮的心情，到天后一帶吃甜品。甫進入某甜品店，眼見還有挺多空位，我們便隨便找個位置準備坐下。誰知，臀部還未碰到椅子，背後便有一把中年女聲，從後厲聲喝叱：「你幾多位呀？」回頭一看，那女士眼神果然帶點凶狠，我便戰戰兢兢的回應：「兩位！」「唔好坐嗰邊，坐呢邊！」我立時有如被訓斥的小學生：「好啊，唔好意思。」

未幾，那女士過來清理桌子，期間，她突然冷冷地說：「手機！」當時我一頭霧水，不知道她在說甚麼。太太用眼神向我示意，原來是我放在桌上的手機阻着她抹枱。於是，我慌忙地收起手機，再補上一句：「唔該晒……」她毫無反應，繼而反問：「食咩？」

眼見形勢有點危急，我和太太馬上拿起餐牌，隨隨便便點了一個雜果西米露。「配咩？」我又一頭霧水，究竟此話何解？還有甚麼要配？難道西米露會跟咖啡或茶？我吞吞吐吐地問：「有咩可以配？」她完全沒有回應，似乎是埋怨我對該店的餐牌未夠了解。太太再次匆忙替我解圍：「西米吖，唔該。」她走開，我們才舒一口氣。

結果那一晚，我們在誠惶誠恐的狀況下，盡快把那碗雜果西米露吃完，然後埋單。由收錢到找贖到我們離開，她沒有說過一聲多謝。類似情景，近年實在屢見不鮮，不敢奢求賓至如歸的服務，但似乎連店員跟你說：「隨便坐、慢慢睇！」或離開時跟你說：「多謝，下次再嚟吖！」，也是罕有之極。

那些服務員（或老闆）根本不把顧客當成客人，他們的表現彷彿告訴大家：「你唔鍾意咪過主囉！少啲人，我仲做少啲！」於是，在香港光顧食肆，漸漸只剩下填飽肚子的功能，而不再是一種享受。那一晚，我為此事不住地搖頭歎息。太太安慰說：「唔使咁勞氣。」「我唔係勞氣，只係戥大家心痛。」「佢哋都唔心痛，你又何必心痛呢？」

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