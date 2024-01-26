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【非禮男生】涉的士攬男生腰摸腿　前男教師罪成囚12周准保釋候上訴

社會 17:47 2024/01/26

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前教師涉8年前非禮男生，今被判監12周，准保釋候上訴。資料圖片

40歲前男教師涉在2015年與男學生乘的士時，攬對方的腰和摸大腿，早前否認1項非禮罪受審，今（26日）於東區裁判法院被裁定罪成。裁判官指被告違反誠信，非禮學生不論程度高低也不能接受，判囚12周，准保釋候上訴。

被告C.W.K（39歲，報稱無業），被控於2015年10月31日，在一輛的士內猥褻侵犯男子X。

裁判官何慧嫻裁決時引述證供指，事發當日，X與另1名男同學及被告參與校外活動後一同乘的士返校，X指控被告在車上攬其腰和摸大腿。辯方於審訊時質疑，若真有其事，X當時為何沒有反抗或沒有反應，並質疑X多年來都未向他人提及事件，畢業後與被告保持聯絡。

裁判官指，被告與X為師生關係，接納X解釋突然被觸摸受驚，在車內亦無法離開，故沒有反抗和不懂反應。裁判官續指，X被師長私下如此對待，即使被告沒有任教X，X怕事件影響其學業亦屬正常，亦接納X指繼續與被告聯絡因想忘記事件，但在得知師弟的消息後自覺有責任說出事件支持他們。裁判官接納X是誠實證人，裁定被告罪成。

辯方求情指，被告未婚，需照顧七旬母親。被告因本案已於2022年中離職，當時位至副校長，現從事環保行業。被告獲舊校師生寫求信情，讚他有熱誠和關心學生。辯方指，被告隔衣觸碰X的大腿，嚴重性較低，他非向妙齡女子下手，望法庭考慮到男女間嬉玩時的觸碰有別，案情較同類案件輕，裁判官表明未必認同。

裁判官指控罪嚴重，被告違反誠信，利用狹窄空間侵犯X，非禮學生不論程度高低也不能接受，判刑必須反映阻嚇性，終判囚12周，准保釋候上訴。

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記者：陳曉欣

兒童健康 的士 罪案 交通事故 行業

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