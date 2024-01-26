【公院風險通報】截至去年第三季共發生19宗醫療風險事件　醫管局：需加強措施應對病人自殺

▲ 前年第四季至今年第三季共錄19宗醫療風險警示事件。(資料圖片)

醫管局今日(26日)公布最新一期風險通報，2022年第四季至去年第三季之間，共發生19宗醫療風險警示事件(SE)，當中14宗涉及儀器及材料遺留於人體內，其中3宗較嚴重；4宗涉及病人自殺，另外1宗是調亂病人。至於重要風險事件(SUE)則有78宗，當中70宗涉及藥物事故，其餘8宗則是誤認病人。

報告表示，8宗誤認病人個案當中，涉及藥物處方和管理、樣本標籤和實驗室報告等。當中一宗個案兩名患者的乳房活檢報告混淆， 導致一名患者被誤診為侵襲性癌症。報告表示，錯誤可以徹底改變患者的臨床管理策略並影響後續治療決定，解決和減少事故發生至關重要。

報告亦指出，過去一年期間，4宗自殺案件分別涉及跳樓、勒死、以及於隔離病房中以電纜自殺。報告表示，醫療保健環境不斷出現新的挑戰，不僅需加強現有的風險緩解措施以防止事故發生，亦需應對新挑戰。需要透過更積極主動的方法，將既定的安全措施與創新方法結合，最大限度地降低風險並確保環境安全。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋