【無牌行醫】美容中心負責人未經註冊醫患癌病人罪脫　律政司以案件呈述方式提上訴

▲ 趙淑儀早前被裁定3項未經註冊而從事內科執業罪脫，律政司提出上訴。資料圖片

63歲美容中心負責人涉自稱為美國認可自然療法醫生，收取共約300萬元治療3名癌症病人，其間涉勸喻病人不要服藥及向私人醫生求診，最終兩人離世。涉案負責人早前於區域法院被裁定3項未經註冊而從事內科執業罪脫，律政司本周一（22日）透過案件呈述方式申請上訴，司法機構網站顯示，聆訊尚未排期。

申請人律政司司長，答辯人趙淑儀（63歲），趙早前否認3項未經註冊而從事內科執業罪，違反《醫生註冊條例》（下稱條例）第28(2)(a)條。

控罪指，趙於2013年11月19日至2016年2月5日，在銅鑼灣廣旅集團大廈17樓娉婷國際有限公司（下稱娉婷），並非已註冊、臨時註冊或獲豁免註冊而在與陶寶富、徐劍雄，以及鍾少琼有關的情況下從事內科執業。

暫委法官早前裁決時指，被告提供的治療癌症療程涉及醫療疾病的行為，專家證人認為有關療程並非屬西方醫學範疇，亦非西醫會採用的方法。暫委法官裁定條例所規範的，是進行西醫內科執業的行為，而被告並非西醫，指控方提出「非中醫，即西醫」的說法站不住腳。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟