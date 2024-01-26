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香港寵物節丨入手激荀毛孩用品　攤位打卡免費送即影即有+超萌御守

休閒消費 19:00 2024/01/26

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

召集各位毛孩家長！香港寵物節2024一連四日（1月25日至1月28日）於會展舉行，現場匯聚多個世界各地的寵物食品同用品品牌，展位超過650個，各參展商都推出激荀優惠，為了主子們，絕對不容錯過！

各位家長們除了可到現場入手精選優惠食品和日用品，其實寵物節亦有多個主打活動，如冠軍貓狗展、龜龜爬行大賽、鬥魚香港國際展覽賽等，有得買、有得玩，仲有得打卡！

不過作為毛孩家長，最擔心的一定是主子們的健康。提供全港唯一寵物CEO Plan的OneDegree亦於香港寵物節2024設有攤位（攤位編號：N01），現場除了有驚喜保費優惠，讓大家詳細了解各項計劃之外，更有多個限時著數優惠活動。

包括到特設的新春打卡位影相，即免費送主子即影即有照片。另外於OneDegree展位打卡及分享至社交媒體、標註OneDegree，即送超可愛新春御守！掃貨之餘，記得去同主子們玩活動贏禮物！

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香港寵物節2024

日期：即日起至1月28日 (星期四至日)

時間：12nn至9pm（星期四至六）、12nn至8pm（星期日）

地點：香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心（展覽廳3B、C、D、E）

記者：Panda

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