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育兒心得︱ 打招呼+用筷子+講話分寸成有無家教準則 孩子活潑不等於無禮貌

育兒資訊 18:04 2024/01/26

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《愛回家》劇照。

家庭教育的重要性，不用我在這裏強調，只是各師各法，沒有甚麼好與不好的比較，相信只有適合和不適合。最近接觸四個孩子，分別來自兩個風格完全不同的家庭。

兩個女孩，十歲和八歲，爸爸是外國人。女孩們活潑可愛，思想獨立，行動自由，總是蹦蹦跳跳、吱吱喳喳，在運動、科學技巧、大自然知識上，各種學問多得令人咋舌。

兩個男孩子，父母主張中國傳統思想教育，男孩們都品學兼優，表現溫文爾雅。最是令我感到意外的，竟然仍然有這一代的孩子會跟每一位長輩打招呼講聲食飯，整頓飯都正襟而坐，有禮親切，友善和氣。我真的好久未遇過這種家教方式，而且還是來自一對受高等教育，任職國際機構的父母。

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因為我老了，身邊已經沒有需要我直接教養的小孩，於是總會待他們以寬，何其地不負責任，萬事都「唔使啦！唔好客氣！」

孩子天真爛漫，其實很惹人愛。但活潑不等於無禮貌，尤其是中國人社會，對傳統觀念格外着緊，所以，會不會跟人打招呼、會否用筷子、禮讓儀表、講話分寸、情緒控制等等，往往變成外人探視「你有沒有家教」的準則。偶然，網絡上流傳一些孩子撒野、發難、失控的片段，明顯是父母不管，或管不來，或不覺得有問題。

同上的道理，這些是父母的選擇。你想孩子成為紳士，有禮貌涵養、豐富知識，父母堅持教養的態度等於一呼一吸；你想孩子無所約束，駕馭情緒，戰勝恐懼，必定是生活上反反覆覆的練習，不可能有一睜眼就變得出來這回事的。

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撰文 : 顧紀筠

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