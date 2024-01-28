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醫美風險｜打醫美針豐額出意外　26歲女右眼視力受損　一原因認愧對家人：代價太大

健康資訊 09:01 2024/01/28

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微整形風氣盛行，當中要承受風險可大可小。一名內地女子在注射玻尿酸豐額時，右眼突然失明；經多次治療後視力仍未恢復，加上留院期間男友提出分手，因而受到雙重打擊。想到當天去醫美中心背後的原因，她感到無比愧疚。

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額頭注射玻尿酸突失明

該名26歲內地女在社交平台「小紅書」發文，指在去年12月22日，到一般醫美醫院做豐額醫美注射。醫生先在女事主左額注射玻尿酸，起初順利完成左額填充注射。接著到注射右額，注射臨近完成之際，醫生突然指「眉弓銜接出了問題」，女事主右眼瞬間失明，立刻被送院做溶栓手術。經醫生診斷後，證實中央動脈阻塞和分支阻塞。女事主形容第一次術後，右眼是「完全看不見光，眼球不能跟隨、眼皮亦不能抬起」。

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兩次溶栓無效 右眼全盲

醫生後來再為她做第二次溶栓手術，女事主的眼球活動能力有改善，但仍沒有光感。醫生續指，「眼部神經的救助時間是黃金90分鐘」，而女事主到達醫院時已經錯過黃金救助時間，加上醫療失誤導致3條毛細血管栓塞，故無法確定視力能完全恢復。女事主父母、男友和其父母聞訊趕來醫院，女事主心情矛盾，「不知道如何面對生活」。一方面覺得是因為自己的自私為年邁父母帶來負擔，「眼部失明如果治療就是持久戰，而且不一定有療效」。另一方面，她亦不想連累男友和其家人照顧自己，對此感到愧疚。

「雖然失去很多，但是細想一下我身邊有很多深愛我的家人朋友。」

愧對父母 揭做醫美背後原因

手術出了問題後，她情緒不穩，曾衝動向男友提出分手。當時遭男友拒絕，且安慰她不要胡思亂想。沒想到兩星期後，男友反而主動向她提出分手。女事主傷感表示，兩年感情就此完結，回想起當初做醫美注射是為了男友，想變漂亮歡度聖誕節，如今只剩下自己一個。

「沒想到來得這麼快，最後我的身邊剩下的愛我的父母。雖然很難受，但以後我要更加的愛自己、愛爸媽，積極配合治療，積極面對生活。」

以過來人身份忠告：要三思

女事主曾轉介至不同大醫院診斷，但結果還是一樣，猶如被「判了死刑」。她改以中醫治療，「每天扎針灸、喝中藥、輸液、上耳豆、皮內針、艾灸、刮眼周」，希望能夠慢慢調理。女事主眼球活動能力經治療後有改善，但視力仍然沒有好轉。加上手術後，女事主右眼腫脹、食慾不振，「吃甚麼吐甚麼」，體重暴瘦15斤（約16.5磅）。女事主很快收拾心情，積極接受治療，不奢望能夠再次看得見，但求「保住外觀和眼球就行」。同時亦以自己的經歷警惕其他有意做醫美的女性，「能不做盡量不做」。

注射皮下填充劑3大風險

大眾對於醫美的接受程度比以往開放，輕輕一針就可改善外觀。根據衞生署資料，皮下填充劑注射是一項涉及皮膚穿刺的程序，在施行時會採用無菌技術，把填充劑注入顧客特定部位的皮膚，以達至填平皺紋和細紋的效果。這程序也用於使嘴唇、臉頰或臀部等部位變得豐滿。當中有3大潛在風險，女士們接受注射前要衡量可承受的相關後遺症：

  • 大多數副作用在注射後隨即出現，當中可包括瘀傷、出血，以及對皮下填充劑出現過敏反應。
  • 如不慎把皮下填充劑注入血管，可能令血管閉塞，引致梗塞或栓塞，繼而導致皮膚壞死和留疤。如視網膜動脈閉塞，也可能導致永久失明。過去也曾有大血管栓塞後出現肺栓塞以至死亡的個案。
  • 其他可能出現的併發症包括面部不對稱、神經損傷、感染、 形成結節、肉芽腫和膿腫。

注射後反應因人而異

衞生署建議市民如須接受這類型醫美注射，需要確保過程應由本地註冊醫生進行。在決定進行皮下填充劑注射前，應先了解有關程序的詳情、潛在風險和可能出現的併發症。另外，市民亦需要留意病史，若對注射物質或麻醉藥物有過敏反應的人士，不宜接受有關程序。

此外，消費者應事前查詢有關醫生的專業資格和相關資歷，全港註冊醫生名單可於香港醫務委員會的網頁查閲。如由美容服務提供者轉介其他醫生施行美容程序，建議向有關公司索取以書面形式提供醫生的全名。

衞生署亦提醒市民，大部分皮下填充劑的效果是短暫的，但實際上可維持多久則視乎注入的物質類別而定。如在程序後出現任何感染徵狀，如注射部位周圍出現疼痛、紅腫和發熱，或感到不適，應立即求醫。

 

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