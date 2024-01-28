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深圳廣州好去處丨5大深圳廣州滑雪場推介　最平2小時$108起+120米最長滑雪道

親子好去處 10:30 2024/01/28

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

冬季時節最適合滑雪，即睇深圳廣州5大滑雪場推介，仲有限時優惠！

【北上攻略/滑雪場/深圳好去處/深圳滑雪/廣州滑雪】踏入冬季，不少人都會想計劃去日本或韓國滑雪，但體驗滑雪不一定要到海外，其實國內已有不少大型滑雪場，除了有專業的滑雪場外，還有其他雪上娛樂活動，讓大家享受玩雪的樂趣！以下為大家整理了5大內地滑雪場，周末家長們就可以帶小朋友出發玩雪！

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1. 深圳觀瀾湖卡魯冰雪世界

卡魯冰雪世界是深圳最大型的滑雪場，佔地面積約120萬平方呎，設有滑雪館、滑冰館和娛雪區，當中娛雪區設有雪圈滑坡、兒童挖掘機、兒童雪橇及兒童雪地車等各項冰雪遊樂活動，小朋友一定會玩得樂而忘返！另外，室內有模擬造雪技術，雪質接近天然粉雪，溫度亦保持於-3℃至-5℃，滑雪道寬20米、長近120米，落差約10米，雪道表面平整，坡度緩，場內更採用無樑無柱式設計令空間非常廣闊，非常適合新手體驗滑雪樂趣。

Klook現正推出卡魯冰雪世界門票連酒店住宿套票，最低$691起包Amigo米閣睡眠酒店1晚及自助早餐，連2大1小冰雪世界門票，大家不要錯過。

卡魯冰雪世界
地址：深圳市龍華區高爾夫大道15號觀瀾湖生態運動公社
開放時間：上午場10:00 - 12:30
              中午場13:00 - 15:30
              下午場16:00 - 18:30
              夜   場18:30 - 20:00
【購票連結】

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2. 深圳世界之窗「阿爾卑斯冰雪世界」

位於深圳世界之窗景區的阿爾卑斯冰雪世界，於2023年重開，場內面積約5萬呎，主要分為2大場館，分別是嬉雪及滑雪區，以及溜冰場。當中嬉雪及滑雪區，擁有寬約15米，長約70米的專業滑雪道，落差約20米，其筆直兼無柱式設計，讓滑雪者享受一滑而下的快感！場內亦設有童話城堡、冰雪奇境，可以欣賞冰雕、大玩車胎滑雪或堆雪人等雪上親子活動，加上零下5度左右的溫度及飄雪機打造出的飄雪效果，令人仿似置於真實雪地之中！

世界之窗阿爾卑斯冰雪世界
地址：深南大道9037號世界之窗歐陸風情街
營業時間：星期一至五11:00 - 21:00
              星期六及日10:00 - 21:30
【購票連結】

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3. 廣州熱雪奇蹟（原為廣州融創雪世界）

廣州熱雪奇蹟位於廣州市花都區北部的廣州融創文旅城內，佔地80萬平方呎，是全球第二大室內滑雪場，場內主要分為滑雪區和娛雪區，設有5條不同難度的滑雪道和7項親子設施，包括雪上飛碟、採險步道、冰上碰碰車等，適合不同人玩樂！另外，滑雪場內提供免費的滑雪裝備借用服務和專業教練的指導，讓初學者提升滑雪技巧。

廣州熱雪奇蹟
地址：廣州市花都區花城街道鳳凰北路63號廣州融創茂F1
開放時間：淡季 10:00 - 18:00
              平/旺季 10:00 - 22:00（以現場公示為準）
【購票連結】

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4. 廣州樂漫冰雪王國（悦滙城店）

廣州樂漫冰雪王國位於廣州第二大購物中心悦匯城內，全場面積逾4萬平方呎，共設置3大主題冰雪滑道，分別為旋轉冰滑道、U型滑道及親子滑道，帶來不同樂趣的冰雪滑道體驗。另外亦設有30個設施，包括冰雪廣場街、冰雪城堡、冰洞探險、空中冰雪平台、浪漫飄雪、冰雪滑道等，大人小朋友必定也能玩得盡興！

廣州樂漫冰雪王國（悦滙城店）
地址：廣州市荔灣區西灣路150號悦滙城3樓3B036-40
開放時間：10:00 - 22:00
購票詳情請到官網查詢

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5. 深圳前海華發冰雪世界

由珠海華發集團打造的冰雪中心「深圳前海．華發冰雪世界」，預計將於2025年11月開業，場內佔地約107萬平方呎，包括約86萬平方呎全球規模最大、相當於11個足球場的室內滑雪場。從出發平台到緩衝區的落差達約83米，屬於國內落差最高，同時亦將建設約441米的國內最長滑雪單道，給滑雪者打造最好的滑雪體驗。另外，雪場採用雙索道系統，搭配世界最先進拖挂式包鎖纜車，以減少遊客的排隊時間。在造雪設備上則會採用第六代「室内分布式造雪系統」，可以媲美天然雪質。

深圳前海華發冰雪世界（預計2025年11月開幕）
地址：深圳市寶安區沙井街道

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責任編輯：王明芳

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