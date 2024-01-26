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東張女神丨何沛珈獲封「東張女飛人」　分享1小時內跑完10K心得

娛樂 20:05 2024/01/26

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

「東張女神」何沛珈分享1小時內跑完10K心得。

「東張女神」何沛珈身材fit到爆，近年在TVB台慶及《萬千星輝》紅地氈的打扮都大方盡騷本錢，一定會讓網民有收穫。原來何沛珈不只在紅地氈不讓大家失望，在跑道上也不會讓粉絲失望。

日前，何沛珈首次參加渣馬10公里賽，結果約57分鐘跑完，以一個非職業的初哥來說，成績已屬不俗，於是繼「東張女神」後再被封為「東張女飛人」。

萬千星輝頒獎典禮2023丨何沛珈戰鬥格上陣現身頒獎禮　Roxanne：型得嚟性感

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何沛珈分享跑10K心得

近日，何沛珈在個人社交平台分享，身為初哥如何在1小時內完成10公里跑的心得。她表示有5個心得，首先不要忘記食個靚早餐，增加體力是好重要，跑步1小時前要食早餐，包括有蛋白質和碳水化合物。

食飽早餐後，就要進行拉筋，拉鬆全身肌肉減少受傷機會。之後進行動態熱身，最少做15分鐘。熱身後在跑步時，謹記要留意自己的節奏。最後，在跑步時，要時刻留意呼吸和動作，那麼便可以1小時內完成賽事。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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