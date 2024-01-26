【垃圾徵費】環保署預計3月推垃圾徵費應用程式　可查閱指定袋銷售點及舉報違規垃圾

▲ （梁偉榮攝）

環保署表示，預計3月推出為垃圾收費而開發的流動應用程式，有關程式可供市民即時了解附近指定袋及指定標籤的銷售點，亦可透過應用程式向環保署舉報疑似違規情況，署方會根據市民提供的情報，制訂違法黑點名單，並以風險為本的模式執法，打擊違法行為。執法人員亦會按個別個案的實際情況，在有需要時與提供情報的市民聯絡了解更多資訊，從而更有效率地籌劃執法行動。

署方又提到，流動應用程式是環保署的「智能庫存管理系統」項目其中一個應用程式，「智能庫存管理系統」的主要功能是管理指定袋和指定標籤的製造、存貨、分配及銷售情況，系統的開發進入最後階段，整體開支也正在核算中。

署方亦稱，已提升客戶服務中心和設立專設熱線（2838 3111) 處理公眾有關垃圾收費的查詢，以及讓市民除了使用應用程式外可以在垃圾收費正式實施後提出違例舉報。環保署熱線運作時間為星期一至星期五，早上8時半至下午6時半，非辦公時間則可以透過電郵或留言信箱與我們聯絡。我們會根據市民、物管公司、垃圾處理者等的查詢、轉介或情報，制訂違法黑點名單，以便籌劃執法行動，包括定期巡查和突擊行動。

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責任編輯：黃小冰