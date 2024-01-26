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【網購騙案】前足球會總監訛稱有演唱會內部飛　騙款近600萬元

社會 18:58 2024/01/26

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警方拘捕一名男子，涉嫌在網上訛稱有不同演唱會的內部認購門票出售。(曾秋文攝)

警方拘捕一名「247足球會」的前發展總監，他涉嫌網上購物騙案。葵青科技及財富罪案組第1隊林浩廉高級督察表示，警方本月(23日)接獲市民報案，指「247足球會」前發展總監在社交平台貼文，聲稱可獲得各種演唱會內部認購門票，包括鄭秀文、MIRROR、姜濤及TWINS等門票，從而騙取受害人購買。

經調查後發現最少有33名受害人用轉數快過款給騙徒，其中最大一宗騙款達50萬元。當疑犯確認收款後，以不同藉口拖延，最後失去聯絡，他在本月中已辭任發展總監一職，受害人亦沒有收取演唱會門票。

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警方鎖定該名姓周(36歲)男子，並在昨日(25日)在粉嶺把他拘捕，涉歉以「欺騙手段取得財產」罪。他最少用14個轉數快户口收取受害人款項，警方正調查騙款的流向。探員行動中檢取被捕人的電腦和電子通訊儀器，初步得悉，受害人逾100人，案發時間由2023年5月至2024年1月，損失金額約600萬元。

「247足球會」今日發聲明指，周志業本季初於球隊擔任業務發展總監，助球隊物色有意投資足球之贊助商，亦為球隊贊助人之一。管理層數日前，發現有球會球員於個人社交平台發佈一則關於金錢問題的貼文，得悉後立刻與球員聯絡，發現當中涉及周志業的違法行為，為此，球隊整理資訊後，協助相關球員到警署報案。

「247足球會」續稱，經球隊初步整理的資訊（以警方公佈為準），受周志業違法行為影響之球員眾多，由於事態嚴重，已於本月21日即時解除周志業於球隊一切職務，同時管理層即時前往警署報案。而警方今日發出之新聞稿，證明周志業違法行為屬實，球會呼籲所有受影響之人仕盡快向警方提供資訊，球會亦會全力配合警方之所有調查工作，並承諾絕不姑息、以最嚴肅態度協助警方處理案件；又重申是次案件屬周志業先生個人違法行為，一概與球會其他職球員無關，球會亦有隊員屬受害者。

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記者：曾秋文

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