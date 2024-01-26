垃圾徵費︱指定垃圾袋開售邊款較抵用？　實測膠袋堅靱度放一個菠蘿好易穿

▲ 綠色的指定垃圾膠袋及指定標籤今日（26日）起率先在3間商戶開賣，TOPick記者購買了部分容量款式的膠袋，實測膠袋是否易穿。

【垃圾徵費膠袋/指定垃圾袋/垃圾袋穿/垃圾袋價錢】垃圾徵費雖然押後到8月實施，但綠色的指定垃圾膠袋及指定標籤，今日（26日）起率先在3間商戶開賣，包括OK便利店、實惠及foodpanda門市。TOPick記者今日走訪過便利店及實惠，發現指定膠袋都放在當眼位置，但乏人問津。記者購買了部分容量款式的膠袋，實測膠袋的堅靱度及抵用度。

垃圾徵費膠袋︱實惠齊9款容量

指定垃圾膠袋共有9款容量，由3公升至100公升不等，每個膠袋售價由$0.3至$11不等，袋上印有二維碼供市民查閱膠袋的批次，亦印有環保署標誌。而每個指定標籤劃一收費$11，每件大型垃圾須貼上一個指定的大型廢物標籤，之後才可棄置。

▲ 9款容量的指定垃圾膠袋價錢，每個膠袋售價由$0.3至$11不等（環保署圖片）

TOPick記者今日到OK便利店（Circle K）調景嶺和鰂魚涌分店，以及實惠北角分店視察，當中以實惠有齊9款容量指定袋，OK便利店則只有3款容量，包括5公升、15公升、20公升，均放在收銀處附近的當眼位置。而貨架上的3公升至50公升指定膠袋都是每包40個裝，只有75公升及100公升是20個裝，如果想「散買」膠袋及購買指定標籤，就要向職員查詢。

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垃圾徵費膠袋︱10公升薄 15公升似超市膠袋

由於指定垃圾袋穿窿有機會被罰款$1,500，很多市民關心垃圾袋的堅靱程度。本網記者發現3公升、5公升及10公升膠袋的質地比較薄，只是大力拉扯幾下已穿窿，似餐廳外賣白膠袋。15公升至50公升膠袋的質地剛近似超級市場膠袋，100公升的質地則是最厚身。

▲ 50公升以下的指定垃圾膠袋都是每包40個裝，另有散裝膠袋出售。（本網記者攝）

垃圾徵費膠袋︱15公升較適合家庭日用

環保署估計，如3至4人家庭，每日使用1個10公升或15公升的指定垃圾袋，一個月需支付的垃圾徵費費用就大約是$30至$53。因此本網記者先以一般家庭會較常用的10公升及15公升膠袋作堅靱度測試。不過，質地較薄的10公升膠袋扯幾下就穿，不太建議作日常家庭使用。

而15公升膠袋的尺寸反質地近似超市膠袋，實用性較高，因此家庭每日使用15公升的指定袋較適合。40個一包售$68，即平均每個$1.7，對家庭也負擔不大。

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垃圾徵費膠袋︱放一個菠蘿即爛 盒裝角位易穿

記者把1支4.5公升水、1支1.5公升水、6盒250毫升紙包飲品及1盒1公升雞湯，總共8.5公升，約重8.95公斤（約19.7磅）放入15公升的指定垃圾袋中，晃動幾下之後，膠袋下方已被紙包飲品角位擠薄，再晃動恐會穿窿。

記者又嘗試把一個重1.85公斤（約4.7磅）帶尖葉的新鮮菠蘿放入15公升的指定膠袋，晃動幾下後已刺穿膠袋下方，故此棄置菠蘿須先小心包好。

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垃圾徵費膠袋︱20公升起轉平口袋 不宜放太滿

另外記者測試了50公升大型指定膠袋，尺寸比常用的黑色垃圾膠袋小一點。記者放入2支4.5公升水、2支1.5公升水、6盒250毫升紙包飲品及3盒1公升雞湯，總共16.5公升，約重12.55公斤（約27.6磅），兩人抬起晃動幾下後，膠袋下方被雞湯盒的角位擠薄。所以棄置盒裝有角的物品時，必須小心包好才放入指定垃圾袋，否則好易穿窿。

此外，由20公升開始，指定垃圾袋口會轉為平口款。由於法例規定必須綁實指定垃圾袋才能棄置，所以為了預留空間綁垃圾袋，不要把垃圾袋塞得太滿，以免垃圾溢出。

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記者：林綺玲