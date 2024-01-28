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筋骨痛症｜睡姿不良扭傷　網傳毛巾可治瞓捩頸　中醫拆解風險兩情況即求醫

保健美顏 13:15 2024/01/28

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「瞓捩頸」除了帶來痛楚，又會令頭部轉動困難，使人叫苦連天。最近網上流傳一段影片，教只用一條毛巾就能紓緩落枕，有中醫師剛表示落枕的治理方法因情況而異，又指片中的教學方法有一定風險，若然頭頸出現兩種情況更不應自行處理，應及時求醫。

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網傳一段可以利用毛巾紓緩落枕的影片，片中的女子稱因為落枕問題而令右邊肩頸不適，而且頭部無法轉向右邊。此時，身旁的男子則教她可利用毛巾自救，他示範指先將一條毛巾摺成條狀，然後繞在雙肩上，之後用左手捉緊右肩上毛巾，右手就執起毛巾並將其緊貼左耳和額頭上，最後雙手出力拉扯，令頭部向右轉動，最後成功解決落枕問題，令頭部可自如向兩邊轉動。

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    • 中醫師：用毛巾自救易用錯力

    台灣事實查核媒體《MyGoPen》就此向台北市聯合醫院中興院區中醫傷科醫師、中醫傷科醫學會常務理事黃建榮求證，對方指處理落枕的方法會因應嚴重程度而有所不同，輕微者只要郁動患處肌肉，或者透過熱敷、推拿都可以改善，但嚴重的例如關節面有錯位的話，病人自行處理就有一定風險。

    黃建榮表示，中醫治理落枕時會手接觸患處，以感受患部肌肉緊繃的狀態和整理治療角度，至於影片中的是以毛巾當作媒介，力量緩慢相對較為安全，但始終不是徒手處理，難以控制力量的大小和方向。

    2種情況屬嚴重

    他指，如果市民覺得肩頸連接部位緊繃懷疑落枕，可以按摩和熱敷來改善局部血液循環，天氣寒冷時可以用暖包間歇性的暖敷，8個小時就能促進血液循環，幫助放鬆肌肉。可是如果頸部轉動的角度受限，或者轉動的時候感到異常疼痛，就可能屬嚴重情況，應該找專業的醫師治療，即使想自行紓緩也應該慢慢地伸展，不能操之過急，一旦感到疼痛就要先停止，再漸進式慢慢來。

    至於預防方面，黃建榮建議，長者、經常落枕的人或有舊傷病史的人，要特別注重頸部的保暖，例如可以佩戴頸圍睡覺，因為不易透風所以比起一般頸巾保暖。

    冬天容易瞓捩頸

    脊骨神經科醫生陳鎰生曾經訪問時表示，正常睡覺時由於肌肉會放鬆，頸椎會自動復位，但日常姿勢不正確，例如寒背、高低背、「烏龜頸」之稱的頸部前傾、甚至是睡姿不良，都會使頸部張力增加，使肌肉會處於緊張狀態，睡覺時亦無法完全放鬆，導致背椎和頸椎關節錯位，而出現疼痛和「瞓捩頸」的現象。

    陳鎰生指出，除了睡姿不正確，例如趴著睡令頸部肌肉緊張，頸椎出現錯位外，冬天運動量較低，致血液循環較差，亦會使肌肉和頸椎關節容易積聚乳酸和廢物，導致出現「瞓捩頸」，因此冬天要注意頸部的保暖，例如戴頸巾避免頸部受涼。

    熱敷減痛楚

    想減輕「瞓捩頸」的痛楚，陳鎰生建議用熱敷的方法先行處理，可將40℃的熱毛巾敷在患處約10分鐘，有效促進血液循環，帶走廢物，令肌肉逐漸放鬆。此外，沖熱水涼5分鐘和做簡單的頸部伸展運動，亦有效紓緩痛楚。他提醒，若然是因肌肉扭傷而產生痛楚，短時間內會康復；若是因頸椎關節錯位所導致，痛楚可能會反覆出現，因此應接受醫生治療。

    買枕頭需配合睡姿

    落枕除了與不當睡姿息息相關，亦與用錯枕頭有關，註冊脊醫何梖榮表示，市民應了解自己睡姿才選擇枕頭，需確保頭部位置不能過高或過低，避免頸部側向一邊。他指，若用家習慣仰睡，枕頭需配合頸椎弧度，仰臥時頭部不應完全高於胸膛，亦不應太低貼近床褥；側睡者應選較厚的枕頭，厚度應與一邊肩膊闊度一樣，避免頭部太貼近床褥；至於俯睡則會影響脊骨健康，脊醫並不建議。他建議市民選購枕頭宜親身試用，測試是否適合自己，如有疑難應求助專業人士。

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