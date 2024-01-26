聘請外傭︱聘請外傭是碰彩數的遊戲 僱主分享本地斷約外傭常見3大理由

▲ 《愛回家》劇照

聘請外籍傭工，簡直是碰彩數的遊戲。距離上次投訴聘下一個盜竊賊至今，中間這幾年，也遇上幾個吐血case。大家都說聘請本地斷約的傭工，十之八九都不會好，即使她們給你諸多理由，例如：之前僱主移民；家中老人離世，不需要人手；又或者家鄉有要事要回去辦，所以斷約再回來等等。基本上都無法引證，只好憑直覺、碰運氣。聘請沒有香港工作經驗的，人是較單純，但也可以很勞氣。

所遇歹運個案有：自己染上新冠，刻意傳染家中其他傭人的黑心女傭；有每天放狗與老人蜜運的放電女傭；有開車不守規則、不懂路綫，也不肯學習的水皮男司機。當然也包括那位一個人合約，兩個人上班的懷孕女傭。這些種種，已經令我對外傭的信任標杆，不斷下滑。

現階段，只要不是存心偷呃拐騙的，我都隻眼開、隻眼閉：一、英文水平差；二、硬要穿瑜伽服工作；三、經常走出屋外不帶鑰匙……也只好用心教導，忍氣吞聲！

話說回頭，我們是真正幸福的，打從八十年代開始聘請外籍傭工，湊仔、清潔、照顧老人……沒有她們，日子不會輕鬆。從前見過的外傭姐姐，忠誠、勤勞、單純，可以家人相待；惟現在所見的，卻不能同日而語。可幸，曾經歷過美好的，最急切需要的晨光已成往事，如今，只是錦上添花而已。

不過，為訓練外傭姐姐而希望撰寫的手冊，一而再、再而三地出現在腦海裏，期待某天有閒下來，定當盡力變成事實。

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