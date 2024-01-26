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【O camp性侵】涉迎新營非禮窺淫   28歲男被加控強姦等罪下月交付高院處理

社會 18:41 2024/01/26

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

涉迎新營非禮等罪，涉案男今被加控強姦等罪，案件將交付高院處理。資料圖片

28歲男子2023年涉在大學迎新營非禮及窺淫，案件今（26日）於屯門裁判法院再訊。控方今加控男子強姦及非禮罪，指被告涉在飛鵝山和度假村會所非禮和強姦另外2名女子，案件共涉及5名女子案件將交付高院審訊，裁判官押後至2月29日於東區法院進行交付程序，被告申請保釋被拒續還押。

被告Y.L.H.被控1項窺淫及2項非禮罪，案件今再提堂。控方今加控1項強姦及1非禮罪，並反對被告保釋，申請交付案件至高等法院審理。被告有保釋申請，署理主任裁判官黃士翔拒絕申請，將案件押後至2月29日，於東區裁判法院進行交付審訊程序。

被告現共被控1項窺淫、3項非禮及1項強姦罪。窺淫罪指，被告在2023年8月28日在大嶼山一度假村某室暗中觀察E。

3項非禮罪指，被告分別在2023年1月23日、8月23日及8月27日，在飛鵝山非禮A、在香港某地方路邊非禮C，以及在上述同一度假村某室非禮D。

強姦罪則指，被告在2023年7月23日在元朗一度假村會所睡房內強姦B。

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罪案 飛鵝山 大學 大嶼山 屯門 元朗

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