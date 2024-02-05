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Healthy Life·永不放棄｜在台港生梁銘皓遇車禍　癱瘓近3年回港與家人團聚　父母照顧盼有奇蹟： 點累都繼續

醫健人物 13:46 2024/02/05

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2021年1月28日，當時年僅23歲的香港青年梁銘皓，於台灣留學期間慘遇車禍，自此人生出現翻天覆地的轉變。原來陽光開朗的大男孩因腦萎縮，變得不能言語，只可以在病床渡日，無法自理。3年光景過去，2個月前銘皓終乘醫療專機回港。惟父母面對龐大的醫療開支，加上長期照顧臥床兒子而感到前路茫茫；唯一僅有安慰，便是每次探病時，銘皓對他們展示出的微笑。

Healthy Life
【Healthy Life】在台港生梁銘皓遇車禍　癱瘓近3年回港與家人團聚　父母照顧盼有奇蹟： 點累都繼續

事發當日的救與不救 

事發當日天氣晴朗，下午5時許，於台灣讀書的香港青年梁銘皓趁課堂空檔時，駕駛電單車外出；豈料期間與一輛泥頭車相撞，頭部受到重創。梁父回憶當晚7時許，突然收到學校老師來電，指兒子發生嚴重車禍；他即時反應是難以置信，一度以為是詐騙電話，但還來不及思索，對方便已經要求他於短短數分鐘內下一重大決定:

「對方告訴我呀仔出事！好嚴重！醫生話：『救得返，佢將來都可能是植物人』，問我仲救嗎?」

與成為植物人相比，銘皓父母更怕之後再不能見到兒子，因此2人當下沒有絲毫猶豫，便迅速懇求對方：「無論甚麼情況，都一定要救！」經過多小時的手術搶救，銘皓性命成功從鬼門關救回，不過以往的開朗男孩卻因腦創傷從此消失不見。

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由於正值疫情，即使憂心如焚，父母再見到銘皓時已經是2021年2月頭。梁母表示，由於銘皓當時仍留醫深切治療部，因此只能隔著玻璃遠望全身插滿喉的兒子：

「平時紮紮跳，忽然間見到呀仔這個樣子，我個心好不舒服！佢前前後後做了5次大手術，我真係好心痛！」

去年11月底返港

慶幸，經過梁媽媽留守台灣當地3年的貼心照顧，原本被台灣醫生宣判很大機會成植物人的銘皓不但醒過來，眼睛、手腳更有所反應，只是進食仍需由鼻喉餵食。另一方面，鑑於台灣學生簽證已經到期，去年11月底，銘皓父母得到安珀醫療的贊助，透過醫療專機成功將銘皓安全運送抵港，重回熟悉的成長地。

銘皓目前正於沙田醫院留醫，儘管醫生向雙親表示黃金復健期已過，難以再有顯注的大進步，不過梁媽媽堅信只要努力，便會出現奇蹟，

「我網上看過有不少例子，只要家人對他不放棄，醫生對他亦不放棄，繼續讓他進行復健，就會有奇蹟。」

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但令父母憂心的是，與台灣之前每日4小時以上復健及有中醫治療相比，銘皓回港後的復健訓練時間大減至只有平日2小時，亦無任何針灸安排。梁母傷心表示，對於一個日日照顧臥床兒子的母親，她很明顯感覺到兒子目前的情況似乎有所退步，她很害怕之前的努力會因此白費。

日以繼夜的照顧 

目前銘皓是由母親主力照顧，每天早上11時探病時間開始，由踏入病房一刻，梁媽媽便純熟地展開一套流程，

「一入房，我就開音樂給兒子聽，他喜歡聽周杰倫，之後就一邊跟他說家中的事，邊幫他抹面、抹身、擦牙，再之後不斷幫他按摩及伸展。我見到台灣醫護這樣做，我又學，幫他按手手腳腳，按到手都痺，夜晚回家需搽藥油。但我不可以停，你知嗎？過去3年我兒子全身都沒出過褥瘡及爛肉，所以（我）如何疲累，都要繼續。」

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訪日當日，在太太身旁的梁父，亦表示因為要工作，很多時自己只能於下午傍晚時分到醫院協助太太。他直言除了兒子，自己亦非常心痛太太；更透露兒子出事後，太太患上焦慮症，精神常常恍惚。

或者是感受到雙親無微不至的愛護，仍喪失言語行動能力的銘皓每天看到他們到來，總會揚起燦爛笑容作回報。少少些微的動作，可能只是眼睛眨一眨、頭動一動，便足已令梁媽媽樂個半天。

經濟陷困境 

車禍於2021年1月尾發生，梁爸爸指儘管台灣當地法院已下令涉事司機需賠償1,600萬新台幣（約407萬港元），不過至今仍然分毫未收到。他無奈表示，對方一直以上訴為手段，不願賠償。雪上加霜的是，本身從事汽車美容生意多年的梁爸爸，因為行業息微，加上經濟氣候欠佳，生意額已大不如前；目前簡陋偏僻的車房，便只餘下自己及一名幫助自己多年的聾啞伙計。

梁爸爸指，過去銘皓於台灣3年生活醫療開支便已過百萬，家庭積蓄亦因此所餘無幾；更令他無奈的是，當他想求助香港社工，為銘皓將來申請一些補助津貼時，對方竟回覆他未必合符資格，理由是因為他家中有自住的居屋，

「問過社工，他問我們有無屋？他說有屋申請不了（津貼），我即時無言。我的家只有300多呎，醫院向我們稱可以讓銘皓出院；但他出院，我們根本不知如何安頓他？因為家中根本無任何配套去支援照顧兒子。 」

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新年願望

訪問尾聲時，梁爸爸曾從電話中展示了不少銘皓出事前的生活片段，如自彈自唱周杰倫的《告白汽球》、到車房幫手整車、為家人慶生及旅遊的畫面。片段中的少年是如此俊俏開朗，令人看後亦無比欷歔。農曆新年將至，問及新年願望，梁媽媽非常肯定地表示: 

「我最大的願望就是我兒子皓仔，可以叫一聲媽媽爸爸！」

這是一位母親卑微的願望，願上天保祐，讓她可以早日達成心願。

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記者 : 容惠玲

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