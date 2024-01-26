周潤發︱發哥放下巨星身段帶人跑步　導演：發哥成香港跑友的精神領袖

▲ 周潤發早早前在渣打馬拉松半馬中，以2小時26分08秒衝綫。

人生第一次參加半馬拉松賽事，背後原因很簡單：雖然「一把年紀」，但仍然很想挑戰自己，也想找個動機和理由，好好做運動。

所以比賽當日，並沒有帶着太大的期望與包袱。能夠沿途享受賽事氣氛、享受天氣環境、享受一下數個月來訓練的成果，並能平安完成賽事，已經覺得非常感恩。

早前跟一位商人閒聊，他提到這段日子香港生意難做，唯獨賣跑步用品有利可圖，可見香港人真心熱愛跑步。有趣的是，跑步屬眾多運動中較沉悶的一種：大部分時間需要獨自面對，過程艱苦漫長，還要不斷重複同一動作。而大部分喜歡跑步的人，都不是為了爭獎牌或贏獎金，唯一想挑戰的就是自己：能否持之以恒？能否準時起床練跑？能否節制飲食？能否控制自己的速度？香港人竟然偏偏愛上這項「回報率不高」的運動，既難以理解，又覺份外難能可貴。

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到比賽當日，見路上的跑手，大都是面帶笑容，信心十足，齊齊向着終點直奔；即使分秒必爭，大家仍不忘和身邊的跑手或沿途打氣的觀眾互相加油，如此場面，比做出甚麼成績，更加值得記錄下來。

最有趣的是，喜歡跑步的香港人，彷彿背後都有同一位精神領袖——周潤發！這些年來，發哥放下巨星身段，身體力行，在不同山頭鼓勵和帶領人跑步，強身健體。無論是哪個年代的香港人，無論是在媒體中看到他還是在山上「野生捕獲」他，總會被他的正能量感染，亦令喜歡跑步的人多了一份溫暖的原動力。

真的要說一句：多謝發哥！

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