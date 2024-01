【高普離任】利物浦高普拍片：是時候離開　宣布季尾離任

▲ (法新社圖片)

英超球隊利物浦今日(26日)驚傳人事變動,領隊高普(Jürgen Klopp)宣布將在今季季尾離開紅軍。

高普直言明白這個消息「令人十分震驚」,自己仍然十分熱愛球會的一切,但執教利物浦多年,無奈已筋疲力竭(running out of energy),希望利物浦球迷接受他的決定。

A message to Liverpool supporters from Jürgen Klopp. pic.twitter.com/l7rtmxgOzt — Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024

利物浦領隊現年56歲,接受球會訪問投下此震撼彈。高普表示,早於去年11月已將此想法告知球會,並指「我愛利物浦,我愛這間球會的所有事,我愛這座城市,我愛所有球迷("I love absolutely everything about this club, I love everything about the city, I love everything about our supporters, I love the team)」,但決定離開是因為覺得太累,「我知道自己無法不斷重複又重複做相同的工作」,希望球迷們接受他的決定。

高普續指,季初與利物浦球會討論來季去向時,「我問自己到時我應否留在利物浦?因為上季非常艱難,如果在其他球會可能我已被解僱,所以今季重回正軌後,我認為是時候離開,我不想,但我認為百分百正確。」

高普在2015年執教利物浦,任內帶領紅軍重奪失落多年的頂級聯賽冠軍,在2019/20賽季帶領利物浦首度贏得英超冠軍,又在2019年稱霸歐聯。他與利物浦的合約原定到2026年,目前利物浦在英超以48分排榜首,領先踢少一場的曼城5分。

記者:蘇文軒