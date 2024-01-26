【高普離任】利物浦高普拍片：是時候離開　宣布季尾離任

▲ （法新社圖片）

英超球隊利物浦今日（26日）驚傳人事變動，領隊高普(Jürgen Klopp)宣布將在今季季尾離開紅軍。

高普直言明白這個消息「令人十分震驚」，自己仍然十分熱愛球會的一切，但執教利物浦多年，無奈已筋疲力竭(running out of energy)，希望利物浦球迷接受他的決定。

A message to Liverpool supporters from Jürgen Klopp. pic.twitter.com/l7rtmxgOzt — Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024

利物浦領隊現年56歲，接受球會訪問投下此震撼彈。高普表示，早於去年11月已將此想法告知球會，並指「我愛利物浦，我愛這間球會的所有事，我愛這座城市，我愛所有球迷("I love absolutely everything about this club, I love everything about the city, I love everything about our supporters, I love the team)」，但決定離開是因為覺得太累，「我知道自己無法不斷重複又重複做相同的工作」，希望球迷們接受他的決定。

高普續指，季初與利物浦球會討論來季去向時，「我問自己到時我應否留在利物浦？因為上季非常艱難，如果在其他球會可能我已被解僱，所以今季重回正軌後，我認為是時候離開，我不想，但我認為百分百正確。」

高普在2015年執教利物浦，任內帶領紅軍重奪失落多年的頂級聯賽冠軍，在2019/20賽季帶領利物浦首度贏得英超冠軍，又在2019年稱霸歐聯。他與利物浦的合約原定到2026年，目前利物浦在英超以48分排榜首，領先踢少一場的曼城5分。

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記者：蘇文軒