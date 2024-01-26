  • 16°C
香港時間 : 2024126日 (週五) 20:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國際盛事丨三大文化盛事　美國Complex Con+Dior秋季時裝展首度香港舉行

休閒消費 19:04 2024/01/26

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

「Chubby Hearts Hong Kong」 為今年頭炮文藝盛事

香港特別行政區政府文化體育及旅遊局去年設立「文化藝術盛事基金」，並成立文化藝術盛事委員會，吸引更多知名盛事在港舉行，推動盛事經濟，強化和提升香港的國際城市地位。

今日當局公布當中2020年首三項由基金支持的盛事包括：1/「Chubby Hearts Hong Kong」裝置藝術展/2 「俠之大者─金庸百年誕辰紀念」盛事/3 ComplexCon香港2024

財政司副司長黃偉綸（中）、文化體育及旅遊局局長楊潤雄（左二）、香港旅遊發展局主席彭耀佳（右二）及總幹事程鼎一（右一）、文化藝術盛事委員會主席鄭志剛（左一）

Chubby Hearts

2月14-24日舉行「Chubby Hearts Hong Kong」 為今年頭炮文藝盛事，由委員會資助呈獻，香港設計中心舉辦，引入英國知名設計師 Anya Hindmarch 的巨型設計裝置Chubby Hearts在港展出，加強節日氣氛，鼓勵遊客和市民深度探索香港，預計可以吸引超過10萬人次。

金庸百年誕辰紀念

今年為香港武俠文學泰斗查良鏞（金庸）百年誕辰，委員會資助舉辦「俠之大者─金庸百年誕辰紀念」盛事，讓更多市民及國際旅客對香港武俠文學泰斗查良鏞（金庸）及其作品加深認識。

俠之大者─金庸百年誕辰紀念

由3月15日至7月2日期間於中環愛丁堡廣場會舉行大型江湖雕塑展，中國著名雕塑家任哲以金庸筆下角色呈獻10件雕塑作品，包括《神鵰俠侶》楊過與小龍女、《射鵰英雄傳》郭靖，以及「老頑童」周伯通等。同場亦會重現《射鵰英雄傳》的蒙古包，並結合數碼創意科技，讓公眾可以沉浸式創新形式體驗武俠世界。

香港文化博物館亦會於3月15日至10月7日舉辦雕塑展，重現金庸武俠人物。展品亦是由藝術家任哲所創作，並輔以多媒體展示方式，歡迎拍照「集郵」更多金庸角色。

ComplexCon

一直為潮人趨之若鶩的全球最大型的潮流文化盛事，美國著名國際流行文化盛事ComplexCon首度在美國以外地區舉辦，在委員會的支持及牽線下，「ComplexCon香港2024 」選址香港的亞洲國際博覽館，佔地約40萬平方呎，由3月22 -24日舉行。

ComplexCon

國際著名品牌Dior將於3月23日在香港舉辦2024秋季男裝系列時裝展，Dior男裝藝術總監Kim Jones屆時將來港。今次在香港舉辦2024秋季男裝系列時裝展，亦是品牌首度在香港舉行全球發布時裝展。

是次時裝展雖不涉及文化藝術盛事基金撥款資助，但文化體育及旅遊局、相關部門及文藝盛事委員會全力支援相關的舉辦細節。
 

最高瀏覽

網絡熱話丨港鐵男女斥學生哥性騷擾　學生母親現身交代：佢一個人喊住同差人解釋
網絡熱話丨港鐵男女斥學生哥性騷擾　學生母親現身交代：佢一個人喊住同差人解釋
麥明詩結婚丨麥明詩被攝影師洩露婚照　傳「十優港姐」3月與盛勁為結婚
麥明詩結婚丨麥明詩被攝影師洩露婚照　傳「十優港姐」3月與盛勁為結婚