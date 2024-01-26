國際盛事丨三大文化盛事　美國Complex Con+Dior秋季時裝展首度香港舉行

▲ 「Chubby Hearts Hong Kong」 為今年頭炮文藝盛事

香港特別行政區政府文化體育及旅遊局去年設立「文化藝術盛事基金」，並成立文化藝術盛事委員會，吸引更多知名盛事在港舉行，推動盛事經濟，強化和提升香港的國際城市地位。

今日當局公布當中2020年首三項由基金支持的盛事包括：1/「Chubby Hearts Hong Kong」裝置藝術展/2 「俠之大者─金庸百年誕辰紀念」盛事/3 ComplexCon香港2024

▲ 財政司副司長黃偉綸（中）、文化體育及旅遊局局長楊潤雄（左二）、香港旅遊發展局主席彭耀佳（右二）及總幹事程鼎一（右一）、文化藝術盛事委員會主席鄭志剛（左一）

Chubby Hearts

2月14-24日舉行「Chubby Hearts Hong Kong」 為今年頭炮文藝盛事，由委員會資助呈獻，香港設計中心舉辦，引入英國知名設計師 Anya Hindmarch 的巨型設計裝置Chubby Hearts在港展出，加強節日氣氛，鼓勵遊客和市民深度探索香港，預計可以吸引超過10萬人次。

金庸百年誕辰紀念

今年為香港武俠文學泰斗查良鏞（金庸）百年誕辰，委員會資助舉辦「俠之大者─金庸百年誕辰紀念」盛事，讓更多市民及國際旅客對香港武俠文學泰斗查良鏞（金庸）及其作品加深認識。

▲ 俠之大者─金庸百年誕辰紀念

由3月15日至7月2日期間於中環愛丁堡廣場會舉行大型江湖雕塑展，中國著名雕塑家任哲以金庸筆下角色呈獻10件雕塑作品，包括《神鵰俠侶》楊過與小龍女、《射鵰英雄傳》郭靖，以及「老頑童」周伯通等。同場亦會重現《射鵰英雄傳》的蒙古包，並結合數碼創意科技，讓公眾可以沉浸式創新形式體驗武俠世界。

香港文化博物館亦會於3月15日至10月7日舉辦雕塑展，重現金庸武俠人物。展品亦是由藝術家任哲所創作，並輔以多媒體展示方式，歡迎拍照「集郵」更多金庸角色。

ComplexCon

一直為潮人趨之若鶩的全球最大型的潮流文化盛事，美國著名國際流行文化盛事ComplexCon首度在美國以外地區舉辦，在委員會的支持及牽線下，「ComplexCon香港2024 」選址香港的亞洲國際博覽館，佔地約40萬平方呎，由3月22 -24日舉行。

▲ ComplexCon

國際著名品牌Dior將於3月23日在香港舉辦2024秋季男裝系列時裝展，Dior男裝藝術總監Kim Jones屆時將來港。今次在香港舉辦2024秋季男裝系列時裝展，亦是品牌首度在香港舉行全球發布時裝展。

是次時裝展雖不涉及文化藝術盛事基金撥款資助，但文化體育及旅遊局、相關部門及文藝盛事委員會全力支援相關的舉辦細節。

