小圓台音樂會丨張繼聰鐵漢柔情贏盡掌聲　梁釗峰Mansonvibes台上扮咀嘴

▲ 張繼聰 、Mansonvibes及梁釗峰齊在《小圓台音樂會》演出。

《小圓台音樂會》第一回演出於昨晚（1月25日）舉行，三位主角張繼聰 、Mansonvibes（張進翹）及梁釗峰回歸基本，以最純粹的音樂演出與樂迷交心，而三人亦因為今次合作而變得熟絡，釗峰更一度作狀咀Mansonvibes。



今次3位主角各自擁有他們的小圓台，率先登場的有硬朗的張繼聰，他在台上演唱時道：「今日我冇任何花巧嘢，只係將我最誠懇、最坦誠嘅一面，透過呢個舞台，同大家分享我一啲真正感受，因為呢個小圓台，就係希望大家可以好親密咁去交流，一齊去經歷呢個旅程。」

阿聰挑選的歌單之中，除了早期的慢歌《一手舞曲》到近作《日薄西山》外，他亦演繹了太太謝安琪《成婚破浪》，而展現過他那鐵漢柔情一面後，曲風一轉《末日先鋒》、《半江紅》及《David Harleyson》接續登場，炸爆舞台的演出，將現場觀觀一一焫著。

小圓台音樂會丨張繼聰Mansonvibes梁釗峰恨做暴力男團 摒棄華巧製作用音樂觸動心靈

▲ 《小圓台音樂會》張繼聰。

Mansonvibes釗峰合唱



接著登場的有感性的Mansonvibes，他挑選的歌曲都有特定對象，其中他唱出新作《那讓我們一起》時說道：「呢首歌送俾喺呢個當下，仍然選擇留喺呢個地方，同埋今（昨）晚選擇嚟到嘅你哋。」

隨後，他又分別與釗峰合唱其作品《約克愛黑》，在演繹阿聰的《循環線》時，他更獲阿聰為他結他伴奏。至於另一首別具心思去挑選的作品，就是陳奕迅《葡萄成熟時》，Mansonvibes揀選這首歌給自己以及他這個世代的男生。

他解釋道：「細個讀書時，成日塞住耳仔聽歌，呢首就係成日會Loop嘅歌，相信嗰陣時都冇諗到會有機會唱歌俾你哋聽，同埋有人會願意塞住耳仔聽我唱歌，我想同嗰陣時嘅自己講，You are not alone, you are very romantic。」

▲ 《小圓台音樂會》梁釗峰與Mansonvibes。

台上分享感言

最後出場的釗峰，他唱過大熱作《至少還有你取暖》後，便與Mansonvibes合唱對方的《無可救藥的浪漫》，全情投入音樂世界裡的釗峰，一口氣唱出《愛情難以許可我們回到當初（1717）》、《佚名》、《已……（3235）》等作品後，他挑選阿聰作曲的陳奕迅歌曲《防不勝防》翻唱，全新的編曲，為作品帶來耳目一新的感覺。

在台上，釗峰大喊：「好爽！小圓台係一個好好嘅圓形，令我諗起一個cycle，喺呢個cycle入面，就同大家談下情說下愛，但講愛，最終都會有得著。」然後他便送上代表對愛有所領悟的《閃亮的青春》及新作《遺憾與遺憾的一切》。



各人演出過後，3人各自在台上分享感言，其中釗峰對Mansonvibes：「我同你唔知點解好似幾Friend，好似識咗好多個世紀，今世再遇。」

Mansonvibes聽到即上次擁抱，阿聰更示意二人不如咀嘴，釗峰也作狀交貨，場面搞笑。阿聰亦表示：「成晚聽住釗峰同Manson係好享受，你哋買唔到呢啲飛，因為我喺耳機聽。我喺歌手裡面熟於Come and Go，但你哋好Active，希望大家多啲支持樂壇，多啲支持兩位。」Mansonvibes也多謝阿聰為他彈結他，但心水清的阿聰則問他：「歌曲推出時你有冇兩歲？好快到你，第時有啲細個你嘅，你又幫佢彈結他，一代傳一代。 」

▲ 《小圓台音樂會》張繼聰。

回歸音樂性



音樂會過後，阿聰分享感受道：「呢種表演模式係比較少有，冇乜舞台效果，真係音樂行先，我好享受，因為音樂性好高，講求水準，因為冇遮冇掩，好清楚一把聲，呈現我哋嘅感受。有啲Show要排舞，娛樂性大啲，但呢個音樂會回歸音樂性，觀眾亦很享受。」

釗峰則道：「頭先氣氛似喺Band房，同樂手好近，眼神交流都好清楚，成件事其實好奢侈，但同時亦可以好集中，正！」Mansonvibes亦表示：「呢個組合有今生冇來世，尤其有啲歌改編後都超好聽，成個體驗獨一無二。」

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身為創作總監的康家俊，亦表示今次《小圓台音樂會》可算是一個實驗，他說：「坊間各式形式嘅Show都好多，當中好多好精采嘅Creative，但想喺呢個城市入面做一啲喺同一時間裡面冇發生嘅嘢。既然大家做音樂，就不如好純粹地玩音樂。」

今次合作，亦有別坊間既有模式，康家俊續道：「合作唔一定要手拖手，可以係好精神上、情感上嘅合作。今次合作，令到阿聰、Mansonvibes同釗峰交換各自心情，影響大家嘅睇法，然後為觀眾提供不一樣嘅演出，不一樣嘅選擇。希望大家唔好要求一模一樣嘅嘢，嘗試去接受唔同嘅狀況。」