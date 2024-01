小圓台音樂會丨張繼聰鐵漢柔情贏盡掌聲　梁釗峰Mansonvibes台上扮咀嘴

▲ 張繼聰 、Mansonvibes及梁釗峰齊在《小圓台音樂會》演出。

《小圓台音樂會》第一回演出於昨晚(1月25日)舉行,三位主角張繼聰 、Mansonvibes(張進翹)及梁釗峰回歸基本,以最純粹的音樂演出與樂迷交心,而三人亦因為今次合作而變得熟絡,釗峰更一度作狀咀Mansonvibes。



今次3位主角各自擁有他們的小圓台,率先登場的有硬朗的張繼聰,他在台上演唱時道:「今日我冇任何花巧嘢,只係將我最誠懇、最坦誠嘅一面,透過呢個舞台,同大家分享我一啲真正感受,因為呢個小圓台,就係希望大家可以好親密咁去交流,一齊去經歷呢個旅程。」

阿聰挑選的歌單之中,除了早期的慢歌《一手舞曲》到近作《日薄西山》外,他亦演繹了太太謝安琪《成婚破浪》,而展現過他那鐵漢柔情一面後,曲風一轉《末日先鋒》、《半江紅》及《David Harleyson》接續登場,炸爆舞台的演出,將現場觀觀一一焫著。

小圓台音樂會丨張繼聰Mansonvibes梁釗峰恨做暴力男團 摒棄華巧製作用音樂觸動心靈

▲ 《小圓台音樂會》張繼聰。

Mansonvibes釗峰合唱



接著登場的有感性的Mansonvibes,他挑選的歌曲都有特定對象,其中他唱出新作《那讓我們一起》時說道:「呢首歌送俾喺呢個當下,仍然選擇留喺呢個地方,同埋今(昨)晚選擇嚟到嘅你哋。」

隨後,他又分別與釗峰合唱其作品《約克愛黑》,在演繹阿聰的《循環線》時,他更獲阿聰為他結他伴奏。至於另一首別具心思去挑選的作品,就是陳奕迅《葡萄成熟時》,Mansonvibes揀選這首歌給自己以及他這個世代的男生。

他解釋道:「細個讀書時,成日塞住耳仔聽歌,呢首就係成日會Loop嘅歌,相信嗰陣時都冇諗到會有機會唱歌俾你哋聽,同埋有人會願意塞住耳仔聽我唱歌,我想同嗰陣時嘅自己講,You are not alone, you are very romantic。」

▲ 《小圓台音樂會》梁釗峰與Mansonvibes。

台上分享感言

最後出場的釗峰,他唱過大熱作《至少還有你取暖》後,便與Mansonvibes合唱對方的《無可救藥的浪漫》,全情投入音樂世界裡的釗峰,一口氣唱出《愛情難以許可我們回到當初(1717)》、《佚名》、《已……(3235)》等作品後,他挑選阿聰作曲的陳奕迅歌曲《防不勝防》翻唱,全新的編曲,為作品帶來耳目一新的感覺。

在台上,釗峰大喊:「好爽!小圓台係一個好好嘅圓形,令我諗起一個cycle,喺呢個cycle入面,就同大家談下情說下愛,但講愛,最終都會有得著。」然後他便送上代表對愛有所領悟的《閃亮的青春》及新作《遺憾與遺憾的一切》。



各人演出過後,3人各自在台上分享感言,其中釗峰對Mansonvibes:「我同你唔知點解好似幾Friend,好似識咗好多個世紀,今世再遇。」

Mansonvibes聽到即上次擁抱,阿聰更示意二人不如咀嘴,釗峰也作狀交貨,場面搞笑。阿聰亦表示:「成晚聽住釗峰同Manson係好享受,你哋買唔到呢啲飛,因為我喺耳機聽。我喺歌手裡面熟於Come and Go,但你哋好Active,希望大家多啲支持樂壇,多啲支持兩位。」Mansonvibes也多謝阿聰為他彈結他,但心水清的阿聰則問他:「歌曲推出時你有冇兩歲?好快到你,第時有啲細個你嘅,你又幫佢彈結他,一代傳一代。 」

▲ 《小圓台音樂會》張繼聰。

回歸音樂性



音樂會過後,阿聰分享感受道:「呢種表演模式係比較少有,冇乜舞台效果,真係音樂行先,我好享受,因為音樂性好高,講求水準,因為冇遮冇掩,好清楚一把聲,呈現我哋嘅感受。有啲Show要排舞,娛樂性大啲,但呢個音樂會回歸音樂性,觀眾亦很享受。」

釗峰則道:「頭先氣氛似喺Band房,同樂手好近,眼神交流都好清楚,成件事其實好奢侈,但同時亦可以好集中,正!」Mansonvibes亦表示:「呢個組合有今生冇來世,尤其有啲歌改編後都超好聽,成個體驗獨一無二。」

身為創作總監的康家俊,亦表示今次《小圓台音樂會》可算是一個實驗,他說:「坊間各式形式嘅Show都好多,當中好多好精采嘅Creative,但想喺呢個城市入面做一啲喺同一時間裡面冇發生嘅嘢。既然大家做音樂,就不如好純粹地玩音樂。」

今次合作,亦有別坊間既有模式,康家俊續道:「合作唔一定要手拖手,可以係好精神上、情感上嘅合作。今次合作,令到阿聰、Mansonvibes同釗峰交換各自心情,影響大家嘅睇法,然後為觀眾提供不一樣嘅演出,不一樣嘅選擇。希望大家唔好要求一模一樣嘅嘢,嘗試去接受唔同嘅狀況。」