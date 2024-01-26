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【高普離任】高普與港隊領隊安達臣份屬老友　任內領利物浦重返榮耀

社會 20:13 2024/01/26

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利物浦領隊高普(Jürgen Klopp)。(法新社圖片)

利物浦領隊高普(Jürgen Klopp)今日(26日)突然宣布在季尾離開球隊，結束執教紅軍9年的生涯。56歲的高普是利物浦最成功的領隊之一，2015年上任後帶領球隊走出多年低潮，9個球季為球隊贏得7個錦標，包括歐聯、英超、足總盃及聯賽盃各一。

這名德國籍教頭球員生涯曾效力緬恩斯，至2001年退役，並在緬恩斯展開領隊之路，期間成功帶緬恩斯升班衝上德甲。2008年5月高普獲德甲球會多蒙特委任為領隊，領軍首季即帶領球隊贏得個人執教生涯首個錦標，以2-1擊敗拜仁慕尼黑贏得德國超級盃，及後更於2010/11年、2011/12年球季打破拜仁壟斷局面，贏得德甲冠軍。

2015年10月高普出任利物浦領隊，在接手初期時雖帶領球隊打入聯賽盃和歐霸盃決賽，可惜未能奪冠，其後面對英超的激烈競爭下，成績亦一直浮浮沉沉。直至2018/19年球季，高普迎來執教生涯巔峰，利物浦該季成為五大聯賽最高分的亞軍，僅不敵實力更強橫的曼城，同時在歐聯以2比0擊敗熱刺，取得球會史上第6個大耳盃，取得他執教紅軍後首個冠軍。

2019/20年球季，新冠疫情下高普帶領紅軍先在歐洲超級盃斬獲冠軍，之後更提前7輪終於帶領利物浦奪得球隊史上首個英超冠軍。

高普一直奉行「高位逼搶」的戰術理念，主張將防線壓前，並由進攻球員開始向對方球員進行壓迫以奪得球權或破壞對方攻勢，帶起現今球壇戰術潮流。值得一提，高普與現任香港足球代表隊領隊莊恩安達臣(Jørn Andersen)甚有淵源，2人在效力法蘭克福時結緣，並信奉同一套足球哲學，至今仍然保持友好關係。安達臣更表示，高普早前向他送上祝福，希望他帶領香港隊在亞洲盃取得好成績。

高普與安達臣的執教風格類似。(法新社圖片)

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