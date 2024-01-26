【教師釘牌】去年47名教師被「釘牌」按年倍增 教育局：加強查核刑事紀錄揪出
教育局公布，去年共有47名教師涉及嚴重違反專業操守遭「釘牌」（取消教師註冊），按年急升逾1倍，被釘牌教師主要涉及干犯與性相關、虐兒或盜竊等的罪行，及「與學生有超越師生關係的交往」等，無列明當中多少宗涉及社會事件。教育局解釋，去年採取行動的個案明顯增加，主要透過2021/22學年落實、每3年1度的教師刑事紀錄查核行動中揪出，並指大部分涉事教師已離開教學行列。
釘牌個案主要涉性相關罪行、虐兒及師生戀等
根據教育局今日（26日）提交立法會文件，2023年教育局共就171宗教師違反專業操守個案採取跟進行動，其中47人被取消教師註冊，是自2019年以來最高，相較2021年及2022年分別有7名及21名教師被釘牌，分別急升5.7倍及1.2倍。
|近5年遭教育局處分教師人數
|年份
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|取消教師註冊＊
|5
|7
|7
|21
|47
|譴責信
|5
|24
|36
|12
|13
|書面警告
|21
|29
|70
|43
|69
|書面勸喻
|16
|20
|22
|11
|13
|口頭提示／紀錄在案
|14
|28
|16
|17
|29
|總數
|61
|108
|151
|104
|131
|*不包括被拒絕註冊個案
資料來源：教育局提交立法會文件
同時，2023年有13名教師收譴責信、69人收到書面警告、13人收到書面勸喻，以及29人遭口頭提示或紀錄在案。
教育局解釋，去年採取行動個案明顯增加，主要是由於剛於2021/22學年落實加強措施，每3年為所有在職及離職的註冊教師進行刑事紀錄查核所發現的個案，局方已就查核結果按既定機制跟進，並指大部分個案涉事教師已離開教學行列，但若涉嚴重違法行為或違反專業操守，為保障學童福祉，局方均會嚴肅跟進，杜絕其重返學校的機會。
教育局推網上表格 供學校申查重返校園教師刑事紀錄
局方又提及，已於2022/23學年開展更新教師名冊工作，並於2023年9月底推出「檢定教員資料電子平台」，以便有關教員提供更新的個人資料，局方會根據透過該電子平台、學校和教育局電子化入門網站取得的資料編製「檢定教員電子登記冊」，以更全面及準確地掌握註冊教師最新資料，並為制定教師人手規劃及培訓等政策提供更有效的數據參考 。
另外，由2023/24學年起，學校在聘任教師時，如擬聘用的教師在本港中、小學或幼稚園離職1年或以上，學校須要求教師申報是否曾在香港或其他地方被裁定干犯刑事罪行，並在擬聘任的生效日期前向教育局提交資料。教育局會就有關資料向政府相關政策局或部門作核實及查證，並在有需要時檢視有關教師的註冊資格。教育局早前已推出網上查核表格遞交系統，以便利學校向教育局申請取得有關應徵者的教師註冊資料。
教育局已於去年8月發通函提醒學校，除需要考慮應徵者的學歷、專長、工作經驗、教學熱誠及是否已通過《基本法及香港國安法》測試外，亦需考慮應徵者在培育學生成為德才兼備、愛國愛家及具國際視野等方面的能力，另須要求擬聘用教師細閱《教師專業操守指引》，讓
其知道教育局、學校以及社會對教師專業操守的期望。
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記者：馮琪雅