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【教師釘牌】去年47名教師被「釘牌」按年倍增　教育局：加強查核刑事紀錄揪出

社會 19:45 2024/01/26

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教育局公布，去年有47名教師被取消註冊。（資料圖片）

教育局公布，去年共有47名教師涉及嚴重違反專業操守遭「釘牌」（取消教師註冊），按年急升逾1倍，被釘牌教師主要涉及干犯與性相關、虐兒或盜竊等的罪行，及「與學生有超越師生關係的交往」等，無列明當中多少宗涉及社會事件。教育局解釋，去年採取行動的個案明顯增加，主要透過2021/22學年落實、每3年1度的教師刑事紀錄查核行動中揪出，並指大部分涉事教師已離開教學行列。

釘牌個案主要涉性相關罪行、虐兒及師生戀等

根據教育局今日（26日）提交立法會文件，2023年教育局共就171宗教師違反專業操守個案採取跟進行動，其中47人被取消教師註冊，是自2019年以來最高，相較2021年及2022年分別有7名及21名教師被釘牌，分別急升5.7倍及1.2倍。

近5年遭教育局處分教師人數
年份20192020202120222023
取消教師註冊＊5772147
譴責信524361213
書面警告2129704369
書面勸喻1620221113
口頭提示／紀錄在案1428161729
總數61108151104131
*不包括被拒絕註冊個案
資料來源：教育局提交立法會文件

同時，2023年有13名教師收譴責信、69人收到書面警告、13人收到書面勸喻，以及29人遭口頭提示或紀錄在案。

教育局解釋，去年採取行動個案明顯增加，主要是由於剛於2021/22學年落實加強措施，每3年為所有在職及離職的註冊教師進行刑事紀錄查核所發現的個案，局方已就查核結果按既定機制跟進，並指大部分個案涉事教師已離開教學行列，但若涉嚴重違法行為或違反專業操守，為保障學童福祉，局方均會嚴肅跟進，杜絕其重返學校的機會。

教育局推網上表格　供學校申查重返校園教師刑事紀錄

局方又提及，已於2022/23學年開展更新教師名冊工作，並於2023年9月底推出「檢定教員資料電子平台」，以便有關教員提供更新的個人資料，局方會根據透過該電子平台、學校和教育局電子化入門網站取得的資料編製「檢定教員電子登記冊」，以更全面及準確地掌握註冊教師最新資料，並為制定教師人手規劃及培訓等政策提供更有效的數據參考 。

另外，由2023/24學年起，學校在聘任教師時，如擬聘用的教師在本港中、小學或幼稚園離職1年或以上，學校須要求教師申報是否曾在香港或其他地方被裁定干犯刑事罪行，並在擬聘任的生效日期前向教育局提交資料。教育局會就有關資料向政府相關政策局或部門作核實及查證，並在有需要時檢視有關教師的註冊資格。教育局早前已推出網上查核表格遞交系統，以便利學校向教育局申請取得有關應徵者的教師註冊資料。

教育局已於去年8月發通函提醒學校，除需要考慮應徵者的學歷、專長、工作經驗、教學熱誠及是否已通過《基本法及香港國安法》測試外，亦需考慮應徵者在培育學生成為德才兼備、愛國愛家及具國際視野等方面的能力，另須要求擬聘用教師細閱《教師專業操守指引》，讓
其知道教育局、學校以及社會對教師專業操守的期望。

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記者：馮琪雅

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