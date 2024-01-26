  • 16°C
香港時間 : 2024126日 (週五) 20:42
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【教師釘牌】去年47名教師被釘牌按年倍增　主要涉性罪行、虐兒及師生戀等

社會 19:45 2024/01/26

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

教育局公布，去年有47名教師被取消註冊。（資料圖片）

教育局公布，去年共有47名教師涉及嚴重違反專業操守遭「釘牌」（取消教師註冊），按年急升逾1倍，被釘牌教師主要涉及干犯與性相關、虐兒或盜竊等的罪行，及「與學生有超越師生關係的交往」等，無列明當中多少宗涉及社會事件。教育局解釋，去年採取行動的個案明顯增加，主要透過2021/22學年落實、每3年1度的教師刑事紀錄查核行動中揪出，並指大部分涉事教師已離開教學行列。

根據教育局今日（26日）提交立法會文件，2023年教育局共就171宗教師違反專業操守個案採取跟進行動，其中47人被取消教師註冊，是自2019年以來最高，相較2021年及2022年分別有7名及21名教師被釘牌，分別急升5.7倍及1.2倍。

同時，2023年有13名教師收譴責信、69人收到書面警告、13人收到書面勸喻，以及29人遭口頭提示或紀錄在案。

教育局解釋，去年採取行動個案明顯增加，主要是由於剛於2021/22學年落實加強措施，每3年為所有在職及離職的註冊教師進行刑事紀錄查核所發現的個案，局方已就查核結果按既定機制跟進，並指大部分個案涉事教師已離開教學行列，但若涉嚴重違法行為或違反專業操守，為保障學童福祉，局方均會嚴肅跟進，杜絕其重返學校的機會。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅

相關文章

【童樂居案】23歲前職員認5罪否認8罪開審　控方指被告涉拳打幼童頭部
17:26 2024/01/23
【童樂居案】23歲前職員認5罪否認8罪開審　控方指被告涉拳打幼童頭部
【非法性交】2名教師捲入14歲女生非法性交案　教育局跟進嚴重可釘牌
20:16 2023/06/21
【非法性交】2名教師捲入14歲女生非法性交案　教育局跟進嚴重可釘牌

你可能感興趣

【童樂居案】23歲前職員認5罪否認8罪開審　控方指被告涉拳打幼童頭部
17:26 2024/01/23
【童樂居案】23歲前職員認5罪否認8罪開審　控方指被告涉拳打幼童頭部
【非法性交】2名教師捲入14歲女生非法性交案　教育局跟進嚴重可釘牌
20:16 2023/06/21
【非法性交】2名教師捲入14歲女生非法性交案　教育局跟進嚴重可釘牌
教育局 幼稚園 中學 譴責 罪行 性罪行 學校 虐兒 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

網絡熱話丨港鐵男女斥學生哥性騷擾　學生母親現身交代：佢一個人喊住同差人解釋
網絡熱話丨港鐵男女斥學生哥性騷擾　學生母親現身交代：佢一個人喊住同差人解釋
麥明詩結婚丨麥明詩被攝影師洩露婚照　傳「十優港姐」3月與盛勁為結婚
麥明詩結婚丨麥明詩被攝影師洩露婚照　傳「十優港姐」3月與盛勁為結婚