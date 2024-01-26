【教師釘牌】去年47名教師被釘牌按年倍增　主要涉性罪行、虐兒及師生戀等

▲ 教育局公布，去年有47名教師被取消註冊。（資料圖片）

教育局公布，去年共有47名教師涉及嚴重違反專業操守遭「釘牌」（取消教師註冊），按年急升逾1倍，被釘牌教師主要涉及干犯與性相關、虐兒或盜竊等的罪行，及「與學生有超越師生關係的交往」等，無列明當中多少宗涉及社會事件。教育局解釋，去年採取行動的個案明顯增加，主要透過2021/22學年落實、每3年1度的教師刑事紀錄查核行動中揪出，並指大部分涉事教師已離開教學行列。

根據教育局今日（26日）提交立法會文件，2023年教育局共就171宗教師違反專業操守個案採取跟進行動，其中47人被取消教師註冊，是自2019年以來最高，相較2021年及2022年分別有7名及21名教師被釘牌，分別急升5.7倍及1.2倍。

同時，2023年有13名教師收譴責信、69人收到書面警告、13人收到書面勸喻，以及29人遭口頭提示或紀錄在案。

教育局解釋，去年採取行動個案明顯增加，主要是由於剛於2021/22學年落實加強措施，每3年為所有在職及離職的註冊教師進行刑事紀錄查核所發現的個案，局方已就查核結果按既定機制跟進，並指大部分個案涉事教師已離開教學行列，但若涉嚴重違法行為或違反專業操守，為保障學童福祉，局方均會嚴肅跟進，杜絕其重返學校的機會。

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記者：馮琪雅