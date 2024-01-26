【財案2024】李浩然倡「三三四」模式寬減酒稅　刺激經濟活動增其他稅收

▲ 選委界立法會議員李浩然向財政司司長陳茂波提交財政預算案建議書。（李浩然fb圖片）

選委界立法會議員李浩然今日向財政司司長陳茂波提交財政預算案建議書，建議在下個財政年度中採取「逆周期措施」，採用「三三四」模式落實酒稅寬減，從而帶動多個行業的經濟活動和就業增長。

在平衡對公共財政的影響和確保減稅措施成效後，李浩然建議採用「三三四」模式，即第1年為試行期，以寬減30%為試點，一年後再作檢討，如結果理想，則第2年繼續寬減30%，直到第3年根據檢討結果決定是否寬減剩餘40%，以達到全面寬免。

李浩然稱，盡管寬減酒稅將會減少一筆相對穩定的收入，但另一方面，可以預期寬減酒稅將刺激整體經濟活動和相關產業發展，進而間接增加利得稅、入息稅等財政收入，有利長遠經濟發展。

小題︰倡打造中國白酒國際貿易中心

另外，李浩然亦提議將香港打造成為中國白酒國際貿易中心，用白酒說好中國故事。他指近年內地酒企積極尋求在歐美等地建立渠道推動中國白酒的國際化，香港可降低稅率並在進出口管制措施方面提供便利，吸引內地酒企來港開展業務。

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記者：戴朗希