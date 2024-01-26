賀歲片丨導演袁劍偉拍《盜月者》靈感來自真實案件　感慨近年港產片：故事變得太正經

▲ 賀歲片《盜月者》

由MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、姜濤，以及張繼聰、白只演出的賀歲片《盜月者》，由袁劍偉編劇及導演，他講創作緣起表示：「新聞每天都會報導不同的案件，那一件會引發你的好奇去繼續挖，絕對是緣份。我是運氣好，碰上了2010年1月5日的這一宗『離奇劫案4匪搶郵袋』，香港首宗郵袋搶劫案。」

導演續指：「內容不贅述，一開始覺得荒誕，但數日後案件便破了，好像所有迷霧都清掉了，但是原本的好奇和荒誕感還是很珍貴，於是對著不同的朋友覆述新聞，聽過的人很少，都覺很特別。」

盜月者丨姜濤首演大反派密密練開槍 教主Edan激讚有型：他笑容令人心寒

▲ 賀歲片《盜月者》

「匪世界」引人入勝

袁劍偉表示警匪片是香港電影的代表，可是新年卻很久沒此類型電影出現，進一步稱：「便是只講『匪』的故事。『匪』的世界更引人入勝，人物乖張，事件離奇，創作空間更大。礙於商業考量，香港的電影故事變乖了，變正經了，也變得更難寫。這一次單純講『匪』的那一邊，也算是難得的。」

他回憶說：「青少年成長時看最多的是荷里活的賣座鉅片，之後到大學階段才開始看比較另類的電影，畢竟那時候要看影展電影並不是易事。於是影響最深最大的導演都是當年的商業大導演，盧卡斯、金馬倫、史匹堡……那些年看他們的電影便想，如果有一天可以導一部節奏明快，官能刺激又不落俗套的電影便算是完成了一部份的夢想。製作條件當然不能相比，以港產片的限制下，能做多少便算多少。」

▲ 賀歲片《盜月者》

起用新生代演員

然後，他講選演員，說：「這次用5位中新生代的演員，是我很懼怕寫的Ensemble cast，每個角色都要成長轉變，實在太難了，我盡力了，希望大家都會喜歡《盜月者》，在眾多角色中找到自己的一部份，參加這一段不再常見的旅程。」

最後，袁劍偉感恩稱：「2023年的聖誕節票房是20年來新低，影評人的結論是沒有新題材，來來去去都是差不多的電影，港人北上也是一大原因。2024年是更困難的，聽說很多電影都暫停了，《盜月者》是幸運的，還有機會面世。」

▲ 賀歲片《盜月者》

最新影片推介：黃心穎專訪