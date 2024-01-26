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【藥物回收】美亞製藥廠6款藥有品質問題須回收　包括4種處方藥物

社會 22:39 2024/01/26

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美亞製藥廠有產品不符合規格，須回收6種產品的部分批次，包括4種處方藥物。

衞生署指，有關情況會影響產品穩定，但不會對使用者構成傷害，衞生署至今未接獲與產品有關的不良反應報告，正繼續調查。 需回收的產品包括「東大速效感冒靈」、「美咳停特效止咳化痰丸」、「鼻得寧鼻敏感片」、「治菌樂-S 特效皮膚膏」、「敵膚靈皮膚軟膏」，以及「萬膚能特效皮膚軟膏」。

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衞生署稱，跟進投訴時對美亞展開調查，發現有關產品批次的有效成分含量，不符合產品規格。作為預防措施，衞生署指令美亞從市面回收，呼籲正服用的市民如有疑問，應徵詢醫護人員的意見。

署方又指，根據資料，產品曾供應給本地私家醫生、藥房及藥行，署方會密切監察有關回收。美亞亦已設立熱線電話解答相關查詢，電話2601 2670。

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