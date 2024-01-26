【財案2024】「A4聯盟」倡向旅客派消費住宿優惠券　撥20億元做「盛事基金」

▲ 立法會「A4聯盟」會見陳茂波。（楊永杰FB圖片）

立法會「A4聯盟」楊永杰、梁文廣、張欣宇、林素蔚，今日就財政預算案向財政司司長陳茂波提交31項建議，包括建議預留20億元，向旅客派發消費及住宿優惠券，例如推出免費的「酒店+車票/機票+文旅門票」的抽獎活動，並適當控制酒店房價，以提升旅客消費意慾及延長留港日數。另建議撥款20億元成立「盛事基金」，舉辦更多熱門文旅活動及大型盛事。

針對政府財赤問題，楊永杰建議，政府可發放多項公債，藉此解決政府資金需求，確保未來大型基建項目可以順利進行，並可考慮強積金保本產品可購買公債，利用強積金投資於本港基建及本地公共綠色項目。

促檢討公共工程開支細項

開源節流方面，張欣宇認為，過去工程項目超支延誤問題屢見不鮮，反映政府管理不善，建議政府成立具豐富經驗的專家小組，深入檢討本港公共工程開支細項，從流程、設計施工標準、人力、物料、合約等多個方面找出香港工程昂貴且緩慢的根本原因，並對症下藥，結構性降低香港工程成本，提升香港營商環境和長遠競爭力。

促徹底分割公私營房屋市場

梁文廣則提出，透過調整未來租住房屋、居屋的比例，並徹底分割公私營房屋市場，完善香港居住置業階梯。他認為，可透過提供多樣的住房選擇，減少租住房屋佔比過大所帶來的公共財政負擔，有助確保有效運用政府資源，提高財政穩健性。他亦建議，可適當調整樓市「辣招」，加快單位流轉，令更多市民可上車或換樓。

為0至5歲兒童家庭每年提供1萬元津貼

完善本地育兒政策方面，林素蔚建議，政府每年預留30億港元，為0至5歲的兒童家庭提供每年1萬港元現金津貼，補助家庭撫養子女開支。同時，林建議增設「大灣區父母安老免稅額」，把受養人的居住條件延伸覆蓋至大灣區。

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責任編輯：趙居逸