【二手環保】名牌慈善義賣下周四起舉行　倡減時裝浪費

▲ Métier Minus去年慈善義賣活動，亦吸引不少市民參與。（官網圖片）

不少市民最近趁在農曆新年清理家中物品，包括不少衣物。本地非牟利慈善組織Métier Minus，將於2月1至3日，舉行慈善二手名牌時裝義賣，款項撥捐聖雅各福群會旗下Green Ladies，以及香港其他慈善機構，為本地年輕及中年女性提供就業培訓及能力提升等課程。

近年時裝界亦提倡時可持續發展，將二手衣物賦予第二次生命，有不少市民將家中少穿的衣物送到環保回收箱，而不少名牌服飾在二手市場仍有價有市。本地非牟利慈善組織Métier Minus將在2月1日起，一連3日在太古坊ArtisTree舉行為期三天的慈善二手名牌時裝義賣，早前已搜羅近700件名牌二手服飾，屆時將義賣活動的相關收入入，撥捐聖雅各福群會旗下Green Ladies，以及香港其他慈善機構。

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Métier Minus 的名字由法文「Métier」及「Minus」兩字組合而成。「Métier」意指專業、工藝，或對某事情的一個感召；「Minus」則帶出減少時裝界產物浪費的理想，提倡「Buy Less, Buy Quality （貴精不貴多）」的時裝購物文化。他們提倡「Post-loved 新愛」概念，將以往珍愛但不再穿用的名牌時裝，透過義賣找到新主人，延續時裝的生命，倡導市民共同減少浪費時尚產物。

Métier Minus 表示，若市民有任何狀態優良但不再穿著或使用的名牌時裝服飾，可捐贈或與 Métier Minus 分享，將透過慈善義賣形式，為服飾尋找新買家，同時做善事。

Métier Minus 慈善義賣活動詳情

日期：2023 年 2 月 1 - 3 日（星期四至六）

時間：星期四 / 五：上午 10 時 30 分 至晚上 8 時正（最後入場時間：晚上 7 時 30 分）

星期六：上午 11 時 30 分 時 至下午 4 時 30 分（最後入場時間：下午 4 時）

地點：太古坊康橋大廈1樓 ArtisTree

入場費用：全免

網頁：https://metierminus.org/

電郵地址：contact@metierminus.org

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責任編輯：吳雋妍